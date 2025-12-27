Si bien el año se encuentra a punto de terminar, Netflix aún no terminó de estrenar sus nuevos contenidos, que acompañarán a los usuarios durante la temporada de vacaciones 2026. Es por eso que, el martes 23 de diciembre, la plataforma estrenó una serie corta de thriller psicológico que revolucionó a los usuarios en las redes sociales.
El nuevo thriller psicológico de Netflix que está dando de qué hablar entre los usuarios
Esta nueva serie corta de Netflix está causando furor entre los fanáticos del thriller psicológico.
La nueva serie de Ryan Murphy ya genera expectativa: cuándo se estrena y dónde verla
Dos versiones, un crimen: el nuevo thriller psicológico que prepara Netflix
Se trata de "Innato", una producción que consta de 8 capítulos cortos, de aproximadamente 45 minutos cada uno. Conocé acá de qué se trata:
De qué trata "Innato"
La serie cuenta la historia de Sara, la hija de Félix Garay, un asesino en serie conocido por el público como "el asesino del gasoil". En la actualidad, la protagonista construyó una vida donde es psicóloga y tiene una familia propia. Pero, cuando su padre sale de prisión, se dan a conocer nuevos crímenes con la misma impronta de él.
Es allí cuando la vida de Sara tiene nuevas complicaciones, y debe ayudar a descubrir quién se encuentra copiando el modus operandi de su padre.
Tráiler de "Innato", disponible en Netflix
Reparto de "Innato"
Esta nueva y prometedora historia fue creada por Plano a Plano Bilbao y producida por Innato LA Serie AIE, en asociación con Dynamic Television. Por otra parte, la dirección está a cargo de Lino Escalera ('Hamburgo', 'No sé decir adiós', 'Élite') e Inma Torrente ('Valeria', 'Desaparecidos').
A su vez, el reparto incluye a:
-
Imanol Arias
Elena Anaya
Emma Suárez
Roberto Álamo
Aura Garrido
Ane Gabarain
Fernando Guallar
Clara Sans
