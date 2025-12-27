Netflix refuerza su estrategia de adaptar novelas de alto impacto con Él y ella, una miniserie policial basada en el bestseller His & Hers, de Alice Feeney. La producción, prevista para enero, traslada la historia original del Reino Unido a Estados Unidos, con Atlanta como escenario central, y apuesta por un thriller psicológico que combina investigación criminal y conflicto personal.
Dos versiones, un crimen: el nuevo thriller psicológico que prepara Netflix
La serie explora el relato desde la dualidad de sus personajes y un asesinato por revelarse como escenario principal.
El relato sigue a Anna, una periodista que regresa a su ciudad natal tras la aparición de un asesinato que quiebra su rutina y la obliga a enfrentar un pasado que había dejado atrás. Ese retorno la coloca en el centro de una trama donde las versiones se contradicen y la verdad se fragmenta, uno de los ejes narrativos que busca diferenciar a la serie dentro del catálogo del streaming.
De qué se trata la serie Él y ella
Anna, interpretada por Tessa Thompson, vive aislada en Atlanta con una carrera estancada y vínculos cada vez más lejanos. La noticia de un crimen en Dahlonega, el pueblo donde creció, reactiva su impulso profesional y personal. A partir de ese momento, la investigación se convierte en un punto de inflexión que la enfrenta con secretos enterrados y decisiones inconclusas.
Por su parte el detective Jack Harper interpretado por Jon Bernthal lidera la investigación oficial. Su relación con Anna se vuelve tensa cuando detecta inconsistencias en su implicación con el caso. La serie construye su suspenso sobre dos relatos opuestos e información que se contradice entre sí.
Tráiler de Él y ella, disponible en Netflix
Reparto de Él y ella
Dirección
- Anja Marquardt (3 episodios)
- William Oldroyd (3 episodios)
Guión
- William Oldroyd (2 episodios)
- Bill Dubuque (1 episodio)
- Dee Johnson (1 episodio)
- Tori Sampson (1 episodio)
Basada en la novela His & Hers, de Alice Feeney
Elenco principal
- Tessa Thompson (Anna)
- Jon Bernthal (Detective Jack Harper)
- Pablo Schreiber (Richard)
- Crystal Fox (Alice)
- Sunita Mani (Priya)
Elenco secundario destacado
- Marin Ireland (Zoe)
- Rebecca Rittenhouse (Lexi)
- Mike Pniewski (Jim Pruss)
- Rhoda Griffis (Dra. Carol Turner)
- Jesse Gallegos (Wally)
- Chris Bauer (Clyde Duffie / Clyde Duffy)
Producción
- Productora ejecutiva: Jessica Chastain
- Formato: miniserie
- Episodios: 6
- Estreno: 8 de enero de 2026
- Plataforma: Netflix
