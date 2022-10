Christian Bale conoce a Edgar Allan Poe en lo nuevo de Netflix

Netflix lanzó el primer avance de lo último de Christian Bale, "The Pale Blue Eye", que también representa otra colaboración para él con el director Scott Cooper. Bale, que viene de "Thor: Love and Thunder" de Marvel, trabajó anteriormente con Cooper en películas como "Out of the Furnace" y "Hostiles". Esta vez viajaran a la década de 1800 en busca de un misterio que se relaciona con el rey de los fantasmas góticos de antaño, Edgar Allan Poe.