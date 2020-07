Netflix: cómo configurar un perfil para cada usuario y evitar a los intrusos

Según la encuesta de Netflix el 29% de los usuarios respondió que su perfil fue usado por su pareja, el 38% por sus hermanos y el 17% por los niños de la casa

Algunos trucos para configurar el perfil de Netflix

Borrar / editar historial de visualización

Comenzá por iniciar sesión en tu cuenta de Netflix en Netflix.com. Seleccioná el perfil al cual querés editarle el historial de visualización y hacé clic en la opción Cuenta. En Mi perfil, seleccioná Actividad de Visualización y en la sección Actividad de (tu nombre), hacé clic en el ícono junto al episodio o título que querés ocultar (si estás ocultando un episodio, también te dará la opción de ocultar toda la serie).

Desde un dispositivo móvil, eliminar títulos de la fila Continuar Viendo es tan sencillo como ir a Menú en la serie o película que deseas quitar y seleccionar Quitar de la fila.

Creación de perfil

Si no querés que tu pareja o algún miembro de la familia estropee tus sugerencias personalizadas de Netflix, asegurate de crear tu propio perfil. Podés tener hasta 5 perfiles diferentes, incluida una sección segura para chicos. Mejor aún, también podés personalizar tu foto de perfil.

Del mismo modo, ¿tenés a alguien especial con quien ves mucho Netflix? Hacé un perfil separado para 'noche de cita' para que ahí aparezcan sugerencias que se adapten a lo que normalmente ven juntos.

Si las noches familiares son tu parte favorita del día, creá un perfil para que lo comparta toda la familia. Asegurate de guardar todas las recomendaciones futuras en Mi lista. Ahí podés crear una fila personalizada de programas y películas que querés ver mientras navegás por el catálogo. De esa manera, tan pronto como los pochoclos estén listos, ¡todos pueden seleccionar fácilmente qué ver en la noche de cine!

Eliminar dispositivos

No se permiten intrusos; esta no es La Casa de Papel. Para evitar que cualquier amigo, hermano (o incluso tu ex) use tu cuenta, andá a Cuenta, hacé clic en "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y hacé clic en el botón para confirmar la desactivación.