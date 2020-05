Joaquín Furriel cuenta su experiencia en la primera película de Netflix producida en Argentina

Periodista: Muchas veces pareciera notarse cierto prejuicio por parte de gente del mundo audiovisual contra las plataformas de streaming. En ese sentido, ¿dudaste en algún momento ser parte de una película de Netflix?

Joaquín Furriel: No dudé porque creo que el objetivo de la película siempre fue ese, que sea consumida de esa manera, aunque la película se podría ver en cine. Ese planteo año a año está cambiando bastante, en el sentido que hay películas que son para cine y hay películas que son para plataformas, que también se pueden ver en el cine. Por ejemplo, “El Irlandés” yo la vi en cine, porque estaba filmando en España. Hay muchas posibilidades, no es de una sola manera. Hay películas que van directo al streaming pero hay otras que Netflix también las da en cine. No me generó ninguna contradicción en ese sentido, me pareció que la película estaba bien para el contexto en el que iba a ser mostrada.

P.: ¿Te genera algún tipo de presión que “La Corazonada” sea la primera película original de Netflix producida en Argentina?

J.F.: No, no siento eso. Siento que todos hicimos lo mejor que pudimos y que trabajó un equipo muy grande de gente muy capacitada. Les tengo mucha fe a todas las áreas y me parece que tenemos una muy buena ficción para mostrarle al mundo.

P.: ¿Cómo sos vos como usuario y espectador de contenidos en este momento?

J.F.: Soy muy ecléctico y tengo casi todas las plataformas. Aproveché para ponerme un poco al día. De repente me veo una película de autor en Movie; o me veo una película o una serie en Amazon Prime; me vi series, películas y documentales que me faltaban y quería ver de Netflix; cuando semana a semana van subiendo un capítulo de “Run” en HBO me los veo. Lo que me sorprendió es que me descubrí viendo en YouTube bastante teatro de todo el mundo, que van subiendo en Alemania, en Inglaterra y en varios países. Con las que me engancho me quedo y, con las que no, las dejo de ver.

P.: ¿Qué sensación te genera estrenar en medio de la cuarentena?

J.F.: En este contexto probablemente la verá más gente, pero la expectativa que tengo es que les guste, que la disfruten, que en las casi dos horas que dura la película la pasen bien (que no es poco en este contexto que estamos viviendo).

la corazonada.mp4 "La Corazonada", de Netflix, se estrena el 28 de mayo Netflix

P.: ¿Cómo imaginás que será el teatro tras la pandemia?

J.F.: El teatro sobrevivió a muchísimas pandemias, a la creación de otras maneras de ver ficción y, sin embargo, sigue ahí. No creo que vaya a cambiar mucho. Cuando esté la vacuna las cosas serán diferentes; mientras tanto, habrá que cuidarse muchísimo. Después volverá todo a ser bastante parecido a cómo era, muchos rituales van a ser similares.

P.: ¿Qué opinás del teatro vía streaming?

J.F.: Como experiencia para mí es un placebo, es un híbrido, no se puede ni comparar con la experiencia del teatro en vivo. Sería muy bueno si los actores o quienes participaron de ese proyecto pudieran cobrar, eso sería maravilloso, pero creo que sólo el Teatro Cervantes lo hizo.

P.: Gran parte de tu trayectoria se dio en el Teatro San Martín, ¿cómo definirías tu relación con este teatro?, ¿extrañás el escenario?

J.F.: Extraño muchísimo el escenario. Hago teatro desde que tengo 13 años y tengo un vínculo con él que me hace bien. Es un espacio que disfruto y quiero mucho. Además, estaba haciendo “Hamlet”, era como el sueño del pibe, no me agarró con cualquier obra de teatro. Por otro lado, me emociona que el Teatro San Martín cumpla ahora 60 años y ver todas las obras que hice allí. A veces cuando veo que hice “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca; “Final de Partida” con Alfredo Alcón, que la dirigió él; “Rey Lear”; “Hamlet”; “Sueño de una noche de verano”; “El reñidero”; “La malasangre”; “Un guapo del 900”… cuando veo todos esos autores que trabajé me pone contento. Ojalá pueda volver pronto a la actividad.

joaquin luisana.jpg Furriel y Lopilato protagonizan la película basada en la novela “La virgen en tus ojos” de Florencia Etcheves Netflix

P.: Después de protagonizar todas estas piezas, ¿te queda algo pendiente como actor?

J.F.: Sí, en la medida en que vas creciendo la vida se va poniendo más compleja. No porque sea compleja la vida sino porque uno va teniendo menos ingenuidad y ve las cosas con un prisma mucho más amplio. En ese sentido, también pasa con los personajes. Por eso cuanto más grande soy, más personajes hay con mayores complejidades para trabajar. No es lo mismo Romeo que Hamlet, pero no es lo mismo Hamlet que Ricardo III o Macbeth. Tengo ganas de hacer muchas obras y, de hecho, ahora estoy leyendo varias. Son sueños, ¿pero por qué no imaginarlos como posibles?