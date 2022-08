Netflix prepara una serie documental sobre Robbie Williams

La serie cubrirá a Williams navegando el escrutinio de los medios a lo largo de su carrera, así como sus problemas de adicciones, las rupturas profesionales y personales, los reencuentros, la recuperación y el impacto que todo esto ha tenido en la salud mental del artista.

Con 25 años de archivos íntimos nunca antes vistos y acceso exclusivo a Williams, Netflix dice que el proyecto será una serie definitiva sobre el músico y una "mirada sin restricciones" que revelará un estilo más matizado y Williams multifacético.

La serie está dirigida por Joe Pearlman ("Bros: After the Screaming Stops") y el productor ejecutivo es el director ganador del Oscar por "Amy", Asif Kapadia.

También es productor ejecutivo Dominic Crossley-Holland (“The Love of Money”, “All Watched Over by Machines of Loving Grace”).

A la par de la serie, que es producida por RSA en conjunto con RPW Productions e ie:music, hay una película biográfica narrativa basada en la vida de Williams que también se prepara para estrenarse.

“A Better Man” ha estado en proceso desde 2021 y está siendo dirigida por el director de “The Greatest Showman”, Michael Gracey. Filmada en Australia, la película contará con Williams interpretándose a sí mismo, mientras que la estrella británica Jonno Davies interpretará una versión más joven del cantante.