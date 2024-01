Neve Campbell habló sobre la posibilidad de volver a la saga de Scream

"Sé que las cosas están dando vueltas en este momento, y me imagino que están dando vueltas desde arriba tratando de descubrir qué van a hacer", dijo en la Fiesta del Té BAFTA en Beverly Hills este fin de semana. Al comentar sobre su propio lugar en la franquicia, agregó: "No me sorprendería recibir una llamada" .

“Hice una declaración contundente hace unos años”, dijo. "Es decir, no creía que la forma en que me trataron hubiera sucedido si hubiera sido un hombre y que mereciera algo determinado por haber llevado esta franquicia durante tanto tiempo".

Campbell también habló con IndieWire sobre sus esperanzas para el futuro de la franquicia en la alfombra roja del BAFTA Tea Party. "Es triste para mí que estén pasando apuros en este momento", dijo al medio. “Creo que me imagino que la gente quiere hacer lo correcto. Yo esperaría. Me encanta esta franquicia. Me encanta por Wes [Craven]. Me encanta para todas las personas que han estado involucradas e incluso para el elenco más nuevo. Espero que no se desmorone”.

La actriz reiteró que ciertamente está abierta a unirse a la franquicia, si se cumplen sus expectativas. Cuando se le preguntó si retomaría su papel, dijo: “¿Dadas las circunstancias adecuadas? Sí." Pero continuó diciendo que su postura sobre la disputa salarial permanece sin cambios.

"Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream ", dijo Campbell en un comunicado después de su partida. "Sentí que la oferta que me presentaron no equivalía a al valor que he aportado a la franquicia".

Aún se desconoce el futuro de la franquicia Scream.

Las partidas de Melissa Barrera, Jenna Ortega y el director de Scream

Barrera, quien asumió el papel principal en la quinta y sexta entrega de la franquicia, fue despedido de la película en noviembre después de publicar una serie de mensajes en las redes sociales expresando su apoyo a la causa palestina, pidiendo un alto el fuego en Gaza e Israel y criticando la política israelí. acciones en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

Un día después, se supo que Ortega, quien interpretó a la hermana menor de Barrera en pantalla, también había abandonado el proyecto debido a un conflicto de programación , dijo. Luego, a finales de diciembre, el director de la secuela, el cineasta de Happy Death Day, Christopher Landon, anunció que también había cortado los lazos con el proyecto.

"Era un trabajo soñado que se convirtió en una pesadilla", escribió Landon en un comunicado en las redes sociales. "No tengo nada más que añadir a la conversación aparte de que espero que el legado de Wes prospere y se eleve por encima del ruido de un mundo dividido".