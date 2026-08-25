El técnico de España reveló que Lionel Scaloni le ofreció "disculpas" luego de los incidentes en la final del Mundial + Agregar ámbito en









Luis De La Fuente habló a un mes de ser campeón del mundo y fue contundente en su opinión por las sanciones que le aplicó la FIFA a sus jugadores, además de revelar que habló con el entrenador de La Albiceleste por esta situación.

Luis De La Fuente, el técnico campeón del Mundial 2026 con España, aseguró que habló con Lionel Scaloni y pusieron en cuestión lo sucedido tras el pitazo final entre sus jugadores.

Luis De La Fuente, director técnico de España, rememoró este martes la batalla que se armó entre sus jugadores y los de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, luego de que la FIFA le aplique duras sanciones a los futbolistas de ambos bandos. Confirmó que Lionel Scaloni le comunicó sus disculpas por los hechos y que no reflejaba los valores que representaba su equipo.

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Ante esta situación, el entrenador dijo: “Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, sentenció.

De La Fuente, un referente en la Selección española. Después de que finalizaran los 120 minutos, y España se hubiera quedado con el trofeo gracias al gol de Ferrán Torres, Rodri le festejó en la cara a Nahuel Molina y este le respondió con un empujón. Luego, se sumaron Leandro Paredes, Thiago Almada y Roberto Ayala por parte de la Albiceleste, mientras que en España solo intervinieron Eric García y Gavi, este último terminando en el piso por un empujón de Paredes.

Respecto a esta situación, De la Fuente continuó: “El fútbol es un elemento vertebrador de una sociedad. De unión, de paz, de armonía. Y hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Esa es una de ellas. Hay que visibilizarlas para que no se produzcan más. Son intolerables, inadmisibles”, aseguró en diálogo con Radio Nacional de España.

El vínculo entre De La Fuente y Scaloni Por otro lado, el técnico de la Selección española mantiene una gran relación con Scaloni, persona a la cual le enseñó el oficio de ser entrenador en el curso de superlicencia de la UEFA PRO. Sin ir más lejos, el pujatense confesó que si no conseguían clasificarse a la última instancia, en la previa del partido por semifinales contra Inglaterra, él mismo le iba a revelar al seleccionador de La Roja cuáles eran los puntos débiles de su rival para que ganen la copa.

De amigos a rivales por la final del Mundial 2026. Finalmente, la instancia decisiva para el título fue entre los equipos de ambos y la charla no se produjo, aunque sí después de la final: "Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento", reveló De La Fuente. Además, dio a conocer que varios jugadores albicelestes llamaron a sus adversarios para disculparse ante esos hechos. Las sanciones a los jugadores argentinos Luego de un largo análisis por parte del ente del fútbol internacional, confirmaron las sanciones para los jugadores involucrados en la gresca del final. Los futbolistas argentinos sufrieron las sanciones más severas: Leandro Paredes tendrá diez partidos de suspensión y una multa de u$s90.000; Nahuel Molina, siete partidos de suspensión y un castigo de u$s90.000; Thiago Almada, un partido de suspensión y una pena de u$s30.000; por último, Roberto Ayala se ausentará en tres partidos en el banco de suplentes y pagará u$s30.000. Los problemas luego del pitido final. España, por su parte, tan solo tendrá un solo jugador con sanción: Gavi no podrá jugar un partido con la selección y además deberá pagar una multa de u$s30.000, mientras que Rodri y Eric García no sufrieron consecuencias por haber participado.