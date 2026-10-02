El actor Maxi Ghione fue liberado tras pasar varios días detenido en Santa Fe

La justicia ordenó la libertad del actor Maxi Ghione , quien estaba siendo investigado por la causa de amenazas calificadas, por una denuncia realizada por Emiliano Tarragona . El denunciante sostiene que el artista lo dejó encerrado durante cinco horas, producto de una discusión por dinero.

Según informa la Agencia Noticias Argentinas, se dispusieron unas restricciones para la libertad del actor. Entre ellas: no aportar armas, fijar domicilio en la localidad de Lehmann, donde ocurrieron los hechos, no acercarse ni a la víctima ni a testigos y presentarse en la comisaría de jurisdicción a firmar la presencia cada 15 días.

Además de la causa por amenazas calificadas, Guione enfrentaba una investigación por tenencia ilegal de armas, luego de que la Policía de Investigaciones secuestrara al menos ocho armas de fuego en el allanamiento al domicilio del artista.

A la salida de la audiencia, Tarragona habló con los medios presentes y aseguró estar "con miedo y con pánico todo el tiempo" tras su episodio con Ghione.

Por otra parte, el abogado de Tarragona, Carlos Farías Demaldé, negó las versiones de que estaban en busca de un resarcimiento económico: "Nosotros dimos el consentimiento y asentimos justamente a la posibilidad de que Maxi Ghione pueda recuperar la libertad. Acá no hay ningún interés" .

"Nosotros lo único que queríamos desde un principio es lograr una protección de él como víctima, como afectado, independientemente de la actividad que estaba realizando, porque siempre se cuestionó, el consumo de estupefacientes, o la actividad de trabajo sexual, me parece que esas son cuestiones íntimas y privadas a las cuales le merece un poquito de respeto", agregó.

Por su parte, Tarragona apuntó directamente contra la periodista Fernanda Iglesias: "Que presenta pruebas, porque yo estuve viendo en los chats (...) está asegurando que estaba estrategiando, que vendía cocaína, que presenta pruebas".

Su letrado sumó: "Hay que tomar todos los recaudos y hay que ser medidos, hay que ser muy cautos a la hora de emitir una opinión, porque tengamos en cuenta que él, hoy por hoy, es una persona vulnerable, y merece también sus derechos y su respeto como persona dentro de lo que hace a la dignidad humana".