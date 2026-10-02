Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo evoluciona su salud de la conductora

El Sanatorio Mater Dei difundió una nueva actualización sobre el estado de la diva, quien permanece internada desde el 18 de septiembre. La conductora, de 99 años, se encuentra en una habitación común y continúa con su recuperación bajo seguimiento médico.

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand , quien continúa internada mientras avanza favorablemente en su recuperación. Según informaron los profesionales que la atienden, la conductora de 99 años se encuentra muy bien , permanece en una habitación común y atraviesa el proceso necesario para poder regresar a su domicilio .

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“Está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico . Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia”, señalaron desde la institución.

Además, indicaron que, en caso de que no se produzcan modificaciones relevantes en su evolución, el próximo parte médico será difundido el lunes . De esta manera, Legrand continuará al menos durante los próximos días bajo los cuidados del sanatorio.

En paralelo al nuevo informe sobre su salud, trascendieron algunos detalles sobre cómo la conductora atraviesa su estadía en el Mater Dei y una particular solicitud que habría realizado.

Según informó El Destape, a partir de información revelada por el periodista Mario Massaccesi , Mirtha habría pedido que una peluquera y una maquilladora ingresaran a su habitación .

Sin embargo, los médicos que siguen su evolución no habrían autorizado el ingreso debido a que consideran que, en esta etapa, la prioridad debe estar puesta en el descanso y la recuperación.

A sus 99 años, la conductora buscaría conservar algunas de las rutinas que mantuvo durante décadas frente a las cámaras. Por ese motivo, habría manifestado su intención de arreglarse y maquillarse pese a encontrarse internada.

El pedido se conoció mientras crece la expectativa por conocer cuándo podrá recibir el alta médica y regresar a su casa.

Por qué le retirarían el celular durante la noche

Massaccesi también reveló otra de las medidas que habrían adoptado durante la internación: por las noches le retirarían temporalmente el teléfono celular.

La decisión tendría como objetivo garantizar que Legrand pueda dormir la cantidad de horas necesarias para favorecer su recuperación.

Según trascendió, la conductora continúa muy activa con su teléfono, intercambia mensajes y permanece pendiente tanto de las noticias como de las novedades vinculadas al mundo del espectáculo.

El descanso se convirtió así en una de las prioridades del equipo que la atiende, especialmente después de que Mirtha debiera volver a ser internada pocos días después de haber recibido una primera alta.

Por el momento, la evolución es favorable y Legrand continúa con seguimiento kinésico, nutricional y clínico mientras se prepara para poder regresar a su casa.