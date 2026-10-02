Jury a Gastón Salmain: comienza el juicio al magistrado suspendido por una causa de coimas + Agregar ámbito en









El suspendido juez federal será juzgado desde el martes por el Jurado de Enjuiciamiento. Está procesado por presunto cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura comenzará este martes el juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por presunto cobro de coimas, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El inicio del proceso quedó envuelto en una disputa por la declaración de uno de los principales imputados colaboradores de la causa penal, el empresario Fernando Whpei.

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La defensa de Salmain pidió que Whpei declare durante el jury y el Jurado de Enjuiciamiento aceptó la solicitud, aunque estableció que el empresario podrá presentarse acompañado por un abogado, declarar sin juramento de decir verdad y abstenerse de responder aquellas preguntas que puedan comprometerlo penalmente.

De qué está acusado Salmain Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, fue procesado en diciembre pasado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La acusación sostiene que habría intervenido para manipular un expediente judicial con el objetivo de favorecer a un fideicomiso y permitir la salida al exterior de unos U$s10 millones.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2023 y abril de 2024 y el juez habría recibido una coima de u$s200.000 a cambio de esa intervención. En la causa también están involucrados Whpei y un lobista judicial.

El juez fue procesado con prisión preventiva, aunque la medida no se hizo efectiva debido a la inmunidad de arresto que tenía por su condición de magistrado. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Rosario y posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal.

A esa acusación se suma otra relacionada con sus antecedentes dentro del Poder Judicial. Salmain había sido expulsado en 2002, cuando trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, luego de ser acusado de ofrecer una coima para manipular un sorteo.