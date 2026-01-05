"No Other Choice" de Park Chan-wook confirma su fecha de estreno en cines de Argentina + Seguir en









MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, junto a MACO, confirmaron la fecha de estreno en cines de No Other Choice (La Única Opción), el afilado thriller de comedia negra del ganador del BAFTA Park Chan-wook, que llegará a los cines de Argentina este próximo 15 de enero de 2026.

Con su estreno mundial en la edición de este año del Festival de Cine de Venecia y su premiere en el Reino Unido en el London Film Festival, La Única Opción está basada en la novela The Ax de Donald E. Westlake.

image Park Chan-wook es uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo. Consagrado internacionalmente con Oldboy —ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes— y con títulos aclamados como The Handmaiden y Decision to Leave, por la que obtuvo el premio a Mejor Director en Cannes, su obra ha llevado al cine coreano al centro del mapa global, consolidándolo como un referente indiscutido del cine de autor internacional.

De qué trata No Other Choice La historia sigue a Man-su, un hombre de mediana edad que se embarca en una búsqueda laboral implacable tras ser despedido inesperadamente de la empresa papelera en la que trabajó durante 25 años. “Si no hay un puesto para mí, tendré que conseguir uno creándolo. No tengo otra opción.”

La película está dirigida por Park Chan-wook (The Handmaiden, Oldboy), y protagonizada por Lee Byung-hun (I Saw the Devil) y Son Ye-jin (The Last Princess) junto a un elenco coral que incluye a Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer) y Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine). La película está escrita por Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar y Jahye Lee.

