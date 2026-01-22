"El Susurro": la herencia familiar como centro de una película de terror rioplatense.

Tras ser ovacionada en el Festival de Sitges -encuentro europeo de cine fantástico-, ser reconocida como mejor película en el Mórbido Film Fest de México y consagrarse como la gran ganadora del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, “El Susurro” llegó a los cines. Esta coproducción entre Argentina y Uruguay relata una historia de terror protagonizada por una familia unida por la sangre y la maldición.

La película dirigida por el uruguayo Gustavo Hernández (“No Dormirás”, “Virus-32”) se centra en una familia en la que los miembros masculinos heredan una condición sobrenatural. Para escapar de su gen, los hermanos Lucía (Ana Clara Guanco) y Adrián (Marcelo Michinaux) huyen de su padre (Luciano Cáceres), quien con oscuridad les recuerda que “no se puede ir en contra de las cosas”. ¿Acaso es posible reescribir el destino?

“Esta película es como cuando tiras una pelotita por una escalera. Creés que los primeros escalones vienen de una familia, de un thriller en el que asesinan. Luego es un home invasion (suspenso que se genera por la invasión violenta en un espacio seguro). Después va cayendo la pelotita y te das cuenta de que muta orgánicamente hacia lo que realmente es la película”, en diálogo con Ámbito explicó el director, quien vuelve a su género con una propuesta que fusiona distintos matices de oscuridad.

“El Susurro”: cuando el terror se choca con el drama familiar “A mí me interesó lo vincular que sostiene toda la película, más allá del género”, afirmó Luciano Cáceres. ¿Quién dijo que una historia de terror no puede estar envuelta por el drama? Hernández desafía el género y propone un relato que apela a la emoción. Acá también hay una familia que se tiene miedo y no hay siniestralidad que supere eso. “Muchas veces hay herencias que de repente no queremos asumirlas, pero son herencias”, reflexionó el director.

El Susurro (1) "El Susurro" está protagonizada por Luciano Cáceres, Ana Clara Guanco y Marcelo Michinaux. “El Susurro” desafía al espectador con sustos, pero también con las preguntas que origina esta familia. “En la película hay dos voces: una que dice 'vos no te vas a convertir en esto' y otra que dice lo contrario. La historia trabaja sobre esos vértices”, agregó Hernández. Este debate se produce principalmente en estos hermanos que intentan encontrar la cura de su legado. Aunque ya es la sexta película del director, es la primera que está inspirada en su familia compuesta por seis hermanos. Cuando afrontó el proyecto, sabía que iba a trabajar en un vínculo que, por su experiencia, “conoce muy bien”.

El cine de terror sudamericano se desafía y supera El terror cada vez pisa con más fuerza en el cine. Este género dejó de ser para algunos y hoy hasta hay festivales dedicados a estas historias. En 2025, se estrenaron 13 películas que tenían como centro el miedo, convocando a 39.167 espectadores. Ya en el primer mes de este año, aparecieron propuestas de este estilo: "Primate" (Inglaterra), “La Virgen de la Tosquera” (Argentina) y ahora llegó a los cines “El Susurro”, de los productores de “Cuando Acecha la Maldad”, un fenómeno nacional que movilizó al terror. El Susurro (2) “Un público fanático está esperando la película. Hay un laburo que se viene haciendo con el cine de género que está creciendo mucho y a mí me encanta que eso suceda”, afirmó Cáceres. “El Susurro” tiene el terror en la sangre y, al igual que sus protagonistas, va mutando. Explora desde lo sobrenatural hasta los miedos cotidianos. “Nosotros tuvimos varios lanzamientos, entonces vimos la reacción del público y es alucinante porque hay gente que de repente está con miedo, pero termina con lágrimas en los ojos. Para nosotros, que hicimos toda esta película, poder provocar esas sensaciones es lo más lindo que hay”, concluyó el director. Ficha Técnica "El Susurro (2025). Dirección: Gustavo Hernández. Elenco: Luciano Cáceres, Ana Clara Guanco y Marcelo Michinaux. Género: Terror. Duración: 110 minutos.

