"The Morning Show", la serie con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon presentó el tráiler de su cuarta temporada







La cuarta temporada de The Morning Show se estrena en Apple TV+ el miércoles 17 de septiembre.

La cuarta temporada estará compuesta por 10 capítulos.

The Morning Show tendrá una nueva dirección en la cuarta temporada, pero eso solo significa más drama para los presentadores y ejecutivos en el centro de la serie dramática de Apple TV+.

Un tráiler de los nuevos episodios, que se lanzarán el 17 de septiembre en el servicio de streaming, anticipa el esperado regreso de Bradley Jackson (Reese Witherspoon) al puesto de presentadora y el ascenso de Alex Levy (Jennifer Aniston) a un rol de liderazgo en la recién formada red UBN, junto a su nueva co-líder Celine Dumont, interpretada por la ganadora del Premio de la Academia Marion Cotillard.

De qué trata la cuarta temporada de The Morning Show La temporada comienza casi dos años después del final de la tercera temporada en la primavera de 2024. Una sinopsis de la temporada dice: "Con la fusión UBA-NBN completada, la redacción debe lidiar con una nueva responsabilidad, motivos ocultos y la naturaleza esquiva de la verdad en un Estados Unidos polarizado. En un mundo plagado de deepfakes, teorías conspirativas y encubrimientos corporativos, ¿en quién se puede confiar? ¿Y cómo se puede saber qué es realmente real?".

The Morning Show — Tráiler oficial de la cuarta temporada _ Apple TV+ Además de Aniston y Witherspoon, The Morning Show está protagonizado por Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie, Boyd Holbrook y Jon Hamm, y da la bienvenida a Aaron Pierre y William Jackson Harper.

Charlotte Stoudt es showrunner y productora ejecutiva de la serie dirigida y producida ejecutivamente por Mimi Leder. La serie es producida por el estudio Media Res, y Michael Ellenberg y Lindsey Springer son productores ejecutivos a través de Media Res, junto con Stoudt y Leder. Witherspoon es productora ejecutiva junto a Lauren Neustadter para Hello Sunshine, mientras que Aniston y Kristin Hahn son productoras ejecutivas a través de Echo Films. Zander Lehmann y Micah Schraft también son productores ejecutivos.

La cuarta temporada de The Morning Show se estrena en Apple TV+ el miércoles 17 de septiembre. Se estrenarán nuevos episodios de la temporada de 10 episodios semanalmente hasta el 19 de noviembre.