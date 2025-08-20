¿Qué harías si te volvieras millonario de la noche a la mañana? Netflix estrenó una historia que lo pone en juego







Aventuras, risas y ambición marcan esta serie de adolescentes que conquistó al público y ya se encuentra en el Top 10 de lo más visto en la app de streaming.

Netflix estrenó una serie juvenil que explora cómo la riqueza cambia la vida de cuatro jóvenes en poco tiempo.

Desde hace años, Netflix se consolidó como la plataforma de streaming más popular alrededor del mundo. Su catálogo, combina éxitos de taquilla, documentales premiados y series originales que viajan con rapidez de un país a otro. Pero dentro de esa oferta, hay un género que se mantiene en un lugar privilegiado: las producciones juveniles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Historias que hablan el mismo idioma que la adolescencia, con personajes atravesados por la amistad, los primeros amores, los conflictos familiares y, al mismo tiempo, los desafíos de crecer en un mundo que se reinventa cada día. Así, la app encontró en ese público un fiel aliado.

En esa línea, aparece “Jóvenes y millonarios”, la nueva apuesta francesa que combina el brillo de la riqueza repentina con la crudeza de sus consecuencias. Una propuesta que invita a preguntarse qué ocurre cuando la fortuna llega demasiado temprano y pone a prueba los valores y hasta los límites de la propia inocencia.

Young-Millionaires-Review-4 ¿De qué trata "Jóvenes y millonarios" La trama sigue a cuatro amigos de 17 años que, de manera inesperada, ganan la lotería. El premio es ambicioso: 17 millones de euros que prometen resolver la vida de cualquiera. Pero hay un detalle que lo cambia todo, ya que al ser menores de edad, no pueden cobrarlo. Por lo que, esa aparente "bendición" pronto se convierte en un desafío que pondrá en jaque la confianza del grupo y abrirá la puerta a un espiral de complicaciones.

Lejos de ofrecer sueños, la fortuna trae tensiones, tentaciones y nuevos enemigos. Los adolescentes deberán aprender a lidiar con el peso del dinero antes de haber terminado de definir quiénes son. Así, lo que comienza como una fantasía de libertad se transforma en un terreno lleno de riesgos, donde cada decisión puede tener un precio demasiado alto.

Tráiler de "Jóvenes y millonarios" Embed - Jóvenes y millonarios ( Young Millionaires ) Temporada 1 ( 2025 ) Trailer Serie - Español Latino Reparto de "Jóvenes y millonarios" Malou Khebizi como Samia.

Sara Gançarski como Jess.

Abraham Wapler como David.

Calixte Broisin-Doutaz como Léo.

Jeanne Boudier como Victoire Varrois.

Florian Lesieur como Tom.

Stéphan Wojtowicz como Pivot.

Idir Azougli como Samir.

Elma Urriaga como Carla.

Temas Netflix

Series

Streaming