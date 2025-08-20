Una monja quiere ser la primera mujer exorcista para vencer a un demonio de su pasado: La luz del diablo, una de las películas de terror más populares en Netflix Argentina







Es la quinta del top 10 de las películas más populares de la plataforma.

Una pelicula de terror llena de giros inesperados que te mantienen atento en cada escena.

La película “La luz del diablo” (Prey for the Devil, en inglés), estrenada en cines el 28 de octubre de 2022, ya está disponible en Netflix y rápidamente se ubicó entre las más vistas en Argentina.

Se trata de una historia de terror sobrenatural protagonizada por Jacqueline Byers (Bad Samaritan, Salvation) y Christian Navarro (13 Reasons Why, The List).

La trama sigue a la hermana Ann, una monja convencida de que su destino inevitable es realizar exorcismos, adentrándose en un camino oscuro y peligroso donde deberá enfrentarse al mal en su forma más aterradora.

Espec Cine1_opt.jpeg la luz del diablo. Jacqueline Byers, sucesora de Max von Sydow. De qué trata La luz del diablo Ann es una joven monja de 25 años que desafía las normas de su entorno y de la propia Iglesia católica. Mientras que la institución prohíbe a las mujeres participar en exorcismos, ella está convencida de que su destino es convertirse en la primera mujer exorcista de la historia.

Guiada por un mentor que reconoce su determinación, Ann comienza a asistir y observar rituales de exorcismo. En una de esas sesiones conoce un caso especialmente complejo, el cual se convierte en el punto de quiebre que la impulsa a demostrar su talento y su valor frente al mal.

Su viaje la lleva a enfrentarse directamente con la oscuridad de la posesión demoníaca, reviviendo a la vez dolorosos y misteriosos episodios de su pasado. La película combina un relato cargado de suspenso, tensión constante y escenas impactantes de terror, manteniendo al espectador alerta ante cada giro inesperado. Tráiler de La luz del diablo Embed - La Luz Del Diablo (2022) Tráiler Oficial Español Reparto de La luz del diablo El elenco principal de esta película incluye a: Jacqueline Byers como la hermana Ann

Virginia Madsen como la Dra. Judy Peters

Ben Cross como el cardenal Matthews

Colin Salmon como el padre Quinn

Christian Navarro como el padre Dante

Nicholas Ralph como el padre Raymond

