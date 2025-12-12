NTVG + Ciro presentan "Todo Mal", segundo adelanto de "Florece en el Caos", nuevo álbum de No Te Va Gustar

En 2026, No Te Va Gustar emprenderá la gira mundial de presentación oficial de Florece En El Caos, con fechas ya confirmadas en Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay.

La banda uruguaya y el cantante de Los Piojos se unen en un nuevo tema.

Después del potente regreso con "En Llamas", No Te Va Gustar profundiza el carácter rockero y filoso de su nueva etapa con " Todo Mal ", el segundo adelanto de Florece En El Caos, su próximo álbum de estudio que verá la luz el 8 de enero.

En esta oportunidad, se suma la extraordinaria participación de Andrés Ciro Martínez , una de las voces y personalidades más influyentes del rock argentino, histórico lider de Los Piojos y referente absoluto al frente de Ciro y Los Persas.

El golpe de efecto es inmediato: desde el riff inicial de armónica - preciso, agudo y cargado de identidad - hasta su interpretación vocal, Ciro imprime en el tema una energía inconfundible, vibrante y profundamente emocional.

La relación entre NTVG y Ciro es larga y afectuosa. Han compartido escenarios en Montevideo y Buenos Aires en múltiples oportunidades, destacándose la participación de Ciro junto a NTVG en el Hipódromo de Palermo en 2022, donde interpretaron juntos un memorable cover de "Tan Solo" y, más tarde "Tan Lejos", con Ciro en voz y armónica.

Embed - NTVG on Instagram: "TODO MAL ft. Andrés Ciro Martínez ¡YA DISPONIBLE! Ya salió TODO MAL, el segundo adelanto de nuestro nuevo álbum que cuenta con la participación Andrés Ciro Martínez Estamos muy felices de poder compartir esta canción, esperamos que la disfruten tanto como nosotros. Link en bio!"

La reciprocidad artística también ha sido parte del vínculo: Emiliano Brancciari ha participado en shows tanto de Ciro y Los Persas como de Los Piojos, incluyendo su presencia en el estadio River Plate durante el show de regreso de Los Piojos a principios de este año.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Pablo Abdala , que registra la visita de Ciro al estudio de NTVG en Montevideo. El video funciona como un pequeño documental íntimo: muestra el encuentro, los ensayos, la grabación y la atmósfera creativa que se generó durante esos días. Una pieza que revela, sin filtros, la complicidad y energía que dieron vida a "Todo Mal".

Presentación oficial de Florece En El Caos

En 2026, No Te Va Gustar emprenderá la gira mundial de presentación oficial de Florece En El Caos, con fechas ya confirmadas en Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay y muchísimos más shows por anunciar próximamente.

Entre los shows confirmados, se destaca la presentación oficial en Buenos Aires, el primer concierto del año en Argentina, el 25 de abril en el Estadio Ferro, un hito que marcará el comienzo de esta nueva etapa.