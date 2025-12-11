Rock en Baradero confirmó hace un tiempo su edición 2026, una cita infaltable que se espera con total emoción y que el próximo año traerá muchísimas sorpresas y propuestas. El día de hoy se confirmó su esperado lineup con grandes artistas.
El festival Rock en Baradero confirmó el lineup de su edición 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas y más
Esta edición promete una cartelera histórica aún sin develar: múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.
Así, el 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal la República del Rock volverá a sacudir la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables.
Lineup Rock en Baradero 2026
Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos, La Vela Puerca, emblemas de nuestro rock nacional llegarán con su set cargado de himnos.
Además El Mato a un Policia Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar desplegarán sus camaleónicas y consagradas creaciones.
Y para completar una programación monumental Gauchito Club, Florian, Los Espíritus, Los Perez Garcia, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmin, Boyler y Juan Baro cruzarán los límites sonoros con sus increíbles canciones.
Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute.
Cómo conseguir las entradas para Rock en Baradero 2026
Las entradas para esta gran edición ya está disponible a través de LIVEPASS.
En su última edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fanáticos que agotaron las entradas y celebraron el rock argentino. El icónico ritual se sigue proponiendo como escenario de una comunidad cultural única. Hermanando generaciones de públicos pero también de artistas, dando lugar a nuevos talentos y rindiendo honores a los legendarios músicos, el “encuentro” es la clave de Rock en Baradero, y lo convierte en uno de los festivales más importantes de Argentina.
