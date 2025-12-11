Qué es la regla de los 21 días que Stefi Roitman pone en práctica con Ricky Montaner

La pareja estableció un límite de separación para evitar los típicos roces y sostener el equilibrio entre los viajes laborales y sus proyectos individuales.

La actriz pasó por el programa de LUZU TV "Antes que nadie" y explicó su "regla de oro" con Ricky Montaner.

Desde que comenzaron su historia en plena pandemia, Stefi Roitman y Ricky Montaner lograron construir un vínculo que, con el tiempo, se volvió una mezcla de romanticismo, humor y mucha organización .

Llevan alrededor de cinco años juntos y tres de casados, una etapa en la que atravesaron viajes, proyectos en distintos países y una agenda que pocas veces coincide .

Esa dinámica, que para muchas parejas podría ser desgastante, los llevó a crear su propio sistema para mantenerse conectados incluso cuando el trabajo los obliga a vivir en ciudades diferentes: ¿qué es la regla de los 21 días?

Durante su visita al programa de LUZU TV "Antes que nadie" , invitada por Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín Dardik (“El Trinche”), Stefi Roitman contó que ella y Ricky Montaner funcionan con una especie de “acuerdo no negociable” que los mantiene alineados incluso cuando cada uno está en un país diferente.

Entre las giras musicales de él y las producciones laborales de ella, la pareja entendió que el problema es el tiempo que dejan pasar antes de reencontrarse. “Claro, él viaja mucho, yo viajo muchísimo también. Pero nosotros estipulamos, bueno, un máximo distancia por el bien de la relación y de los individuos de la relación que somos nosotros dos. Veintiún días de separación física” , explicó la actriz.

Según detalló, esta regla nació de manera muy concreta, como una respuesta a una crisis que tuvieron cuando sus agendas empezaron a chocar. Ella sintió la necesidad de retomar proyectos propios y recuperar cierta libertad creativa, algo que la llevó a plantearle a Ricky la importancia de preservar su espacio personal.

"Mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo, porque me lo estaba comiendo, pero de un lugar más cómodo", dijo sobre cómo abordó la situación.

Así, surgió la idea de poner un tope temporal para evitar que los inconvenientes y roces típicos de la distancia aparezcan. “Veintidós, empezás como que ‘un malentendido’, ‘no me respondiste’”, contó entre risas.

El acuerdo también refleja algo que Stefi remarca constantemente: que una relación sólida no depende de estar juntos todo el tiempo, sino de sostener un equilibrio. “En una pareja donde hay comunicación, hay respeto, admiración, porque el amor está como seguro, como una construcción de a dos de: ‘Te estoy eligiendo, loco’. O sea, vamos a construir esto como dejando al otro también esa individualidad tan importante”, puntualizó.