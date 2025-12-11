Antes de su show de regreso en Córdoba, Pity Álvarez anticipó el estreno de su nueva canción "No sé cuánto" + Seguir en









El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recordó que el regreso estaba previsto para el 5 de diciembre en Vélez, pero aseguró que “hubo unos problemitas que ya pasaron”.

Pity se prepara para volver a los escenarios.

Cristian "Pity" Álvarez está de vuelta, antes de su regreso a los escenarios (que finalmente se realizará el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba) y hoy estará presentando una nueva canción.

A través de las redes sociales anticipo con un pequeño video que a las 20hs presentará un nuevo tema "No sé cuánto".

El Pity se presenta el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

También mencionó que el Estadio Único fue una opción, donde “tampoco se pudo”, pese a que “una persona puso muchos h... ahí” para que se haga el concierto.

Frente a estos obstáculos, el músico contó que tomó una decisión alternativa: “Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país?”. Así definió mudar el show al Kempes.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de regreso de Pity Álvarez Entradas a la venta martes 18/11 12hs a través de enigmatickets.com (único sitio oficial de venta) hay 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja X.

Cómo se gestó el regreso de Pity Álvarez Todo comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando durante el Quilmes Rock se vivió uno de los momentos más emocionantes e inesperados del festival: la aparición virtual del Pity Álvarez. En un video proyectado, el artista interpretó un fragmento de "El Rey" y dejó un mensaje conmovedor para su público: "Me muero por estar ahí y también por estar en el público escuchando las bandas. [...] Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más". Esa intervención generó una ovación inmediata y puso en marcha las especulaciones sobre su posible regreso a los escenarios. Desde entonces, los fanáticos y la prensa comenzaron a esperar novedades, que hoy se hacen realidad con el anuncio oficial y la confirmación de un nuevo disco.

