11 de diciembre 2025 - 14:52

Antes de su show de regreso en Córdoba, Pity Álvarez anticipó el estreno de su nueva canción "No sé cuánto"

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recordó que el regreso estaba previsto para el 5 de diciembre en Vélez, pero aseguró que “hubo unos problemitas que ya pasaron”.

Pity se prepara para volver a los escenarios.&nbsp;

Pity se prepara para volver a los escenarios. 

A través de las redes sociales anticipo con un pequeño video que a las 20hs presentará un nuevo tema "No sé cuánto".

El Pity se presenta el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

El regreso de Pity a los escenarios

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados tenía previsto para un show el 5 de diciembre en Vélez, pero aseguró que “hubo unos problemitas que ya pasaron”.

También mencionó que el Estadio Único fue una opción, donde “tampoco se pudo”, pese a que “una persona puso muchos h... ahí” para que se haga el concierto.

Frente a estos obstáculos, el músico contó que tomó una decisión alternativa: “Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país?”. Así definió mudar el show al Kempes.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de regreso de Pity Álvarez

Entradas a la venta martes 18/11 12hs a través de enigmatickets.com (único sitio oficial de venta) hay 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja X.

Cómo se gestó el regreso de Pity Álvarez

Todo comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando durante el Quilmes Rock se vivió uno de los momentos más emocionantes e inesperados del festival: la aparición virtual del Pity Álvarez. En un video proyectado, el artista interpretó un fragmento de “El Rey” y dejó un mensaje conmovedor para su público:

“Me muero por estar ahí y también por estar en el público escuchando las bandas. [...] Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más”.

Esa intervención generó una ovación inmediata y puso en marcha las especulaciones sobre su posible regreso a los escenarios. Desde entonces, los fanáticos y la prensa comenzaron a esperar novedades, que hoy se hacen realidad con el anuncio oficial y la confirmación de un nuevo disco.

