Oficial: Marvel puso en marcha la próxima película de ''X-Men''

Tras el impresionante éxito de la serie animada ''X-Men '97'', Marvel puso en marcha el proyecto para la próxima película 'live-action' de ''X-Men'', con el guionista de ''The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes'', Michael Lesslie. La película aún se encuentra en desarrollo inicial sin elenco ni director adjunto y sin fecha de estreno establecida.