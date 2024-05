El nuevo plan de Marvel para sus películas y series: menos cantidad y más calidad

Iger dice que Marvel tiene “ un par de buenas películas en el 25 y luego nos dirigimos a más 'Avengers' , lo cual nos entusiasma muchísimo”, y agrega: “En general, me siento muy bien con la lista. Es algo a lo que me he comprometido a dedicar cada vez más tiempo. Tengo una gran confianza en el equipo y la propiedad intelectual que estamos extrayendo, incluidas todas las secuelas que estamos haciendo, es insuperable”.

¿Cómo quedará el calendario 2025 de Marvel?

El anuncio contrasta con el calendario de estrenos más reciente distribuido por Disney, que tiene cuatro películas de Marvel Studios programadas para 2025: “Capitán América: Brave New World”, “Thunderbolts”, “Los cuatro fantásticos” y “Blade”. y cuatro películas más de Marvel programadas para 2026, incluida la quinta película de “Avengers”. Marvel estrenará una sola película en 2024, “Deadpool & Wolverine”. (Históricamente, la única vez que Marvel lanzó más de tres películas en un año fue en 2021, después de que el estudio no participara en 2020 debido a la pandemia: “Black Widow”, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, “ Eternals” y “Spider-Man: No Way Home” (la última de las cuales fue una coproducción con Sony Pictures).

En lo que respecta a la televisión, Iger dice que una parte de la próxima serie, una lista que incluye el spin-off de “WandaVision” dirigido por Kathryn Hahn, “Agatha”, que se estrenará es “un vestigio de básicamente un deseo en el pasado de aumentar el volumen. "

Si bien Iger ha declarado anteriormente planes para reducir la producción de la franquicia Marvel , no ha sido tan directo en términos de exactamente cuántos títulos planea lanzar Disney tanto para televisión como para cine cada año.

Más adelante en la llamada, Iger respondió una pregunta sobre el enfoque de Disney en las secuelas y los originales, señalando que actualmente el enfoque está más en las películas de franquicia: “Vamos a equilibrar las secuelas con los originales. Específicamente en animación, habíamos pasado por un período en el que dominaban nuestras películas originales y de animación, tanto de Disney como de Pixar. Ahora estamos retrocediendo un poco para apoyarnos en las secuelas”.

Iger citó los planes de Disney para la próxima película de “Toy Story” y el estreno este verano de “Inside Out 2” y dijo que estas películas tienen un mayor valor porque la propiedad intelectual conocida cuesta menos en el mercado.

Para Marvel, Iger señaló la nueva película “Thunderbolts” que llegará en 2025 junto con las secuelas “Deadpool & Wolverine” este verano y “Captain America: Brave New World” el próximo año. "Será simplemente un equilibrio, lo cual creemos que es correcto", dijo Iger.