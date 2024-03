Olivia Colman sobre los salarios en Hollywood: "Si yo fuera Oliver Colman, ganaría muchísimo más"

Antes de su última película, Wicked Little Letters , la actriz y productora habló sobre la disparidad salarial que persiste en toda la industria durante una aparición reciente en The Amanpour Hour de CNN .

"No me hagas hablar de la disparidad salarial, pero a los actores masculinos se les paga más porque solían decir que atraían al público", dijo la estrella de The Crown. "Y, de hecho, eso no ha sido cierto durante décadas, pero todavía les gusta usarlo como una razón para no pagarles a las mujeres tanto como a sus homólogos masculinos".