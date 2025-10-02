Netflix enfrenta una cancelación masiva de suscripciones impulsada por la "cruzada cultural" de Elon Musk y ya reporta pérdidas

Instados por Elon Musk, Netflix perdió miles de usuarios seguros de que la plataforma de streaming promueve una agenda transgénero en contenidos para niños.

Elon Musk volvió a estar en el centro de la polémica tras anunciar que canceló su suscripción a Netflix y le pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo . La razón que lo motivó a tomar la decisión fue que, según él, la plataforma promueve contenido que impulsa una agenda transgénero y le da respaldo a declaraciones ofensivas sobre algunas figuras conservadoras.

Tan pronto como Musk hizo público su cancelación a la suscripción, una oleada de usuarios subió sus capturas de pantalla mostrando que ellos también habían hecho lo propio con la suscripción.

Elon Musk republicó un tweet de un usuario llamado Matt Van Swol, quien había escrito que cancelaba su suscripción de Netflix porque la plataforma empleaba a quien celebró el asesinato de Charlie Kirk y produce contenido que impulsa mensajes pro-trans. El magnate estadounidense compartió esta reflexión y sumó: " Same ", que significa igual en inglés.

Además, Musk considera que, desde la plataforma de Netflix se busca adoctrinar a los niños. Y en realidad, la iniciativa de cancelar su suscripción fue en adhesión a una movida previa que promovía lo mismo. Claro que el poder de Musk en las redes es innegable y con él, la campaña se viralizó. En particular , la mirada recayó sobre el creador de la serie animada Dead End Paranormal Park, Hamish Steele quien habría sido uno de los que públicamente celebró el asesinato de Kirk. Si bien Steele aseguró que sus palabras habían sido descontextualizadas, el fenómeno ya estaba en marcha.

Y mientras la marea de seguidores de Musk se fue de Netflix, Steele asegura que recibió una avalancha de mensajes homofóbicos y antisemitas y aseguró tener miedo luego de la repercusión del caso.

Elon Musk en X Captura de pantalla de X

Cancelaciones de Netflix en números reales

A pesar de que no hay datos públicos o confirmados sobre cuántas son las suscripciones canceladas hasta el momento, hay indicios de que el impacto ya se siente. En efecto, en el terreno financiero, las acciones de Netflix cayeron más de un 2% en solo una jornada. La baja no quedó allí: actulamente hay cautela en el mercado mientras la empresa busca enfrentar el ambiente tenso y de incertidumbre en medio de una disputa inimaginada.

Elon Musk

Sin embargo, hasta el momento, Netflix no ha emitido comunicado alguno ni se ha manifestado respecto de las acusaciones hacia Steele. Mucho menos ha indicado que iniciará modificaciones en lo que al tratamiento de los contenidos infantiles refiere. Mientras tanto, Musk no puede negar que puede mover la agenda cultural.