La secuela de "Peaky Blinders" tendrá dos temporadas en Netflix y BBC

La serie de Peaky Blinders tendrá una secuela en Netflix y BBC . La producción creada por el guionista Steven Knight tendrá su correlato en ambas plataformas y además contará con la producción ejecutiva del actor Cillian Murphy , uno de sus protagonistas.

Las secuelas seguirán a la película Peaky Blinders , actualmente en postproducción para estrenarse el próximo año. El calendario y el reparto de la serie, que contará la historia de una nueva generación del clan de Birmingham , están por determinar. BBC One la emitirá en el Reino Unido y Netflix a nivel mundial.

La sinopsis de la próxima serie se ambienta en la Gran Bretaña de 1953 , "tras ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial". Allí, Birmingham buscará tener "un futuro mejor con hormigón y acero", bajo "una nueva era de los Peaky Blinders" en la que "la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una brutal contienda de dimensiones míticas".

Thomas Shelby en Peaky Blinders.webp "Esta es una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes", dicta la sinopsis de esta nueva producción.

Ambas temporadas serán producidas por las firmas Kudos y Garrison Drama. Los demás productores ejecutivos son Karen Wilson y Martin Haines (Kudos); Jamie Glazebrook (Garrison Drama) y Jo McClellan (BBC). Mientras, los supervisores de la producción, para Netflix, serán Mona Qureshi y Toby Bentley.

Knight dijo estar "encantado de anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders" y dijo que contará la historia "de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham": "La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será una aventura increíble", sintetizó.

Por su lado, Qureshi añadió que "hay pocos narradores modernos que igualen a Steven Knight, y estaremos en vilo con su regreso a las calles de Birmingham y a la nueva generación de la familia Shelby. Junto con nuestra audiencia global, ¡estamos listos para volver a cautivarnos!".

Además, la directora de drama de la cadena inglesa Lindsay Salt sostuvo que "esta serie revolucionaria causó un gran impacto hace 12 años y es uno de los dramas más queridos de la BBC".

Por último, el director ejecutivo de Banijay UK Patrick Holland declaró: "Peaky Blinders es uno de los dramas más icónicos y que marcaron una época en nuestro tiempo, y en Banijay UK estamos encantados de ayudar a dar vida a la visión de Steven Knight".

"La casa Guinness": la nueva serie del creador de Peaky Blinders que llega a Netflix y promete ser un fenómeno en streaming

Netflix estrena "La casa Guinness", una producción dramática que combina intrigas familiares, ambición desmedida y los orígenes de uno de los imperios cerveceros más influyentes del mundo. La serie, creada por Steven Knight, el mismo guionista detrás de Peaky Blinders, promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la plataforma.

Con un total de ocho episodios, la trama explora los conflictos internos de la familia Guinness tras la muerte de su patriarca, Sir Benjamin Guinness, en el Dublín de 1868. El relato se desarrolla en plena revolución industrial, un escenario donde el legado de los Guinness no solo define el destino de una empresa, sino también el de una ciudad en transformación.

La historia real detrás de la marca, cargada de traiciones, rivalidades y aspiraciones desmedidas, servirá como telón de fondo para un drama que mezcla ficción con hechos históricos. La producción se compara con éxitos como Los Bridgerton, Succession y Downton Abbey, pero con un enfoque más crudo y realista sobre el poder y la fortuna.