Keira Knightley es testigo de un extraño crimen en altamar: "La mujer del camarote 10", la película que todos esperan ver en Netflix

El 10 de octubre la plataforma de streaming Netflix va a estrenar una película de misterio y suspenso llamada "La mujer del camarote 10". Se trata de una producción basada en la novela de Ruth Ware, protagonizada por la reconocida actriz Keira Knightley.
Es una película de suspenso y misterio que sigue la historia de una periodista que presencia un crimen que más tarde parece no haber sucedido.
Se cuenta la historia de una periodista que cree haber presenciado un crimen a bordo de un crucero, intenta denunciarlo con las autoridades. Lo que sucede es que este crimen que nuestra protagonista jura haber visto parece no ser real, ya que toda la tripulación insiste en que no falta ningún pasajero.
De qué se trata "La mujer del camarote 10"
En esta ocasión Keira Knightley encarna a Laura Blacklock, una periodista que es invitada a un crucero de lujo, lleno de elegancia y opulencia. Todo es hermoso y maravilloso, hasta que una noche, luego de haber escuchado un grito que le heló la sangre, Laura vio cómo un cuerpo caía al mar desde el camarote 10, que es contiguo al suyo.
Laura intenta dar alarma de lo sucedido la noche anterior, pero la tripulación y los demás pasajeros insisten en que no falta ningún pasajero y afirman que el camarote contiguo al suyo estuvo vacío desde un principio. Nuestra protagonista está convencida de que lo que vio fue real, por lo que hace uso de sus habilidades para la investigación y decide intentar descubrir la verdad.
Laura comienza a sospechar que ella podría ser la próxima víctima e intenta para poner luz a la verdad de la conspiración que está tomando lugar en el crucero. Una historia llena de engaños y desconfianza que te mantiene pendiente a lo que pasará después.
Tráiler de "La mujer del camarote 10"
Reparto de "La mujer del camarote 10"
- Keira Knightley — Laura Blacklock
- Hannah Waddingham — Heidi
- Kaya Scodelario — (personaje no especificado)
- Guy Pearce — Richard Bullmer
- Gugu Mbatha-Raw — (personaje no especificado)
- David Morrissey — Thomas Heatherley
- Paul Kaye — Danny Tyler
- Daniel Ings — (personaje no especificado)
- Art Malik — Dr. Robert Mehta
- David Ajala — Ben
- Lisa Loven Kongsli — Anne Bullmer
- Christopher Rygh — Lars Jensen
- Gitte Witt — Carrie
