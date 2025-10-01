¿Querés emocionarte? Netflix anunció el estreno de una película brasileña que promete robarnos el corazón

Protagonizada por Rafael Vitti, la apuesta llega a la plataforma este mes y muestra la conmovedora relación entre un joven chef y un perro callejero.

Con un estreno cargado de emoción, la película celebra al perro vira-lata como emblema cultural de Brasil y lo convierte en protagonista de Netflix.

Desde algunos años, Netflix viene conquistando a los espectadores con producciones capaces de hacernos reír, llorar y emocionarnos . En su catálogo conviven historias que dejan huella, como "Milagro en la celda 7" o "Mi año en Oxford", películas que se convirtieron en refugio para quienes buscan relatos cargados de sensibilidad .

Ahora, la plataforma de streaming suma a esa lista una nueva apuesta que promete tocar fibras muy íntimas: “Caramelo” , una apuesta brasileña que celebra la relación única entre humanos y perros a través de una historia de amistad, resiliencia y redescubrimiento.

Además, no solo sorprende por su trama conmovedora, sino también porque tiene como protagonista al vira-lata caramelo , el canino mestizo que ya es un símbolo cultural del país. Con la dirección de Diego Freitas y un elenco encabezado por Rafael Vitti , el filme llegará en octubre para robar el corazón de todos los espectadores alrededor del mundo.

¿De qué trata "Caramelo"?

La trama sigue a Pedro, un joven chef que está a punto de cumplir su gran sueño: abrir su propio restaurante. Sin embargo, un diagnóstico inesperado lo enfrenta a un quiebre en su vida personal y profesional. En medio de esa crisis aparece Caramelo, un simpático perro callejero que cambiará para siempre su manera de ver el mundo.

Más allá de ser una historia sobre un hombre y su mascota, la película propone una reflexión sobre la amistad, el amor y la capacidad de resiliencia. A lo largo del relato, nuestro protagonista descubrirá que a veces la fuerza para seguir adelante llega de los lugares más inesperados, y que la complicidad con un animal puede convertirse en una fuente inagotable de inspiración.

Además, la producción pone en valor la figura del vira-lata caramelo, un perro mestizo de Brasil que pasó de ser símbolo de abandono a convertirse en ícono de orgullo nacional, representando la diversidad y la autenticidad cultural del país.

caramelo3

¿Cuándo se estrena "Caramelo"?

El esperado estreno mundial de “Caramelo” será el 8 de octubre de 2025 y estará disponible de forma exclusiva en Netflix. La fecha de presentación oficial de la película, el pasado 31 de julio, coincidió con un momento clave para la cultura brasileña: Día Nacional del Vira-Lata, en homenaje al perro que inspira la historia.

caramelo2

Desde la próxima semana, los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de la producción. Para quienes quieran asegurarse de no perderse el lanzamiento, la app de streaming recomienda sumar el título a la lista y activar la campana de recordatorio.

Reparto de "Caramelo"