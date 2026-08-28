Atención, gamers: GTA 6 presentó su tráiler extendido y rompió Internet

Rockstar reveló casi 27 minutos de gameplay con nuevas escenas, actividades y detalles de los protagonistas de una de las sagas de videojuego más éxitosa.

Después de años de espera, Rockstar Games finalmente mostró una parte sustancial de Grand Theft Auto VI . El 27 de agosto llegó Grand Theft Auto VI: An Extended Look , un material de casi 27 minutos que permite ver por primera vez extensas secuencias de gameplay de la próxima entrega de la legendaria saga de videojuegos . El trailer se estrenó en Netflix y, seis horas después, se publicó en el canal oficial de Rockstar en YouTube y en la página web de GTA VI.

El impacto llegó inmediatamente y las redes explotaron . El material superó los 5,5 millones de reproducciones en YouTube a minutos de su publicación y también tuvo efecto en los mercados : las acciones de Take-Two, empresa dueña de Rockstar, subieron alrededor de 2,5%, mientras que las de Sony, cerca de 3,4%.

Hay una diferencia importante respecto de los tráilers anteriores: esta vez Rockstar no se limitó a mostrar exclusivamente escenas cinematográficas. El estudio enseñó cómo se juega , cómo se mueven los protagonistas Jason y Lucia , cómo funcionan algunas misiones y, más que nada, qué tan vivo pretende ser el enorme mundo abierto de Leonida, la ciudad ficticia donde se desarrolla el título.

El video empieza directamente con Jason Duval y Lucia Caminos, la primera protagonista principal mujer de la franquicia. La pareja llega a un edificio para hacer una entrega que rápidamente se transforma en un tiroteo cuando aparece la policía. La secuencia sirve para mostrar uno de los cambios más importantes que trae GTA VI : la interacción entre los dos protagonistas durante las misiones.

El jugador puede controlar tanto a Jason como a Lucia e incluso alternar entre ellos según la situación. Cuando están juntos, uno puede actuar mientras el otro acompaña y responde a lo que pasa. En varias escenas se aprecia que la Inteligencia Artificial de los personajes secundarios reacciona de manera contextual durante los enfrentamientos.

El mundo de Leonida, inspirado en Florida, promete ser uno de los grandes protagonistas. Vice City aparece rodeada de zonas rurales, pantanos, rutas y playas, todas zonas jugables. El material también mostró actividades que van más allá de las misiones principales: básquet, gimnasio, buceo, kayak, motos de agua, carreras, paracaidismo, navegación y distintas formas de recorrer el mapa.

El material trae de vuelta el humor sarcástico característico de GTA, con publicidades ficticias, programas de televisión y referencias a redes sociales. Rockstar parece volver a usar la sátira para construir una versión exagerada de la sociedad estadounidense contemporánea.

¿Cuándo va a estar disponible GTA 6?

La fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto VI está confirmada para el 19 de noviembre de 2026, pero hay un detalle: el juego va a llegar inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no anunció hasta ahora una fecha para PC. El lanzamiento será más de una década después de GTA V, que llegó originalmente en 2013 y es hasta hoy en día uno de los juegos más relevantes de la industria. Esa espera convirtió a la nueva entrega en uno de los títulos más anticipados de los últimos años.

GTA VI apunta a aprovechar al máximo la generación actual de consolas. Todo el material del Extended Look se capturó en PlayStation 5, lo que permitió observar con mayor claridad el impresionante nivel de detalle gráfico, las animaciones, los interiores y la densidad de personajes y vehículos del mundo abierto.

Un lanzamiento que promete ser legendario

Hay algo que GTA VI ya consiguió antes de salir: convertirse en un acontecimiento por sí mismo. El nuevo material no solamente generó millones de reproducciones, también volvió a instalar al juego en las conversaciones de redes sociales, títulos de medios y hasta en los mercados financieros. Pero lo más importante está en lo que Rockstar decidió mostrar. La empresa siempre mantuvo una política de comunicación extremadamente medida. Ahora, presentó casi media hora de material y nos dejó en claro que, no importa cuales sean nuestras expectativas para el título, las va a superar.

GTA VI quiere construir un mundo que esté vivo. Los personajes tienen rutinas, las ciudades están llenas de actividades y los protagonistas pueden interactuar con el entorno de maneras que no estaban presentes con este nivel de profundidad en las entregas anteriores. El desafío es enorme. GTA V vendió más de 230 millones de copias y se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. GTA VI va a tener que convivir y superar a su hermano mayor y, al mismo tiempo, demostrar que puede justificar una espera de más de 13 años.