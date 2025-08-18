Pampita y Martín Pepa reconciliados: la foto que lo confirma







A menos de un mes de su ruptura, la modelo y el polista apostaron de nuevo al amor.

La separación entre Pampita y Martín Pepa se conoció el pasado 21 de julio, cuando llevaban apenas ocho meses de relación. Ahora, regresaron.

Luego de que Carolina "Pampita" Ardohain confirmara la separación con Martín Pepa hace apenas un mes atrás; la modelo y el polista se reconciliaron. Ambos fueron vistos juntos en los Hamptons Polo Club, en Nueva York, Estados Unidos.

La encargada de dar la noticia fue Marcia Frisciotti "Pochi" a través de una foto que la compartió en su cuenta de Instagram Gossipeame. “¡Reconciliados!”, escribió acompañando la foto, dejando en claro que la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad.

Pampita reconciliación La foto que confirma la reconciliación entre Pampita y Martín Pepa. Gossipeame Unas horas más tarde, el periodista Pepe Ochoa subió una captura de pantalla a sus redes sociales donde mostró su conversación con Pampita, preguntando si era cierto su regreso. Ella, sin dar vueltas, respondió: “Sí, es verdad. Besos”.

Debido a esto, los usuarios dejaron sus comentarios: “Vamos Pampita”, “Si Pampa lo quiere, lo tiene”, “Qué hermosa su sonrisa. Se nota que está feliz con él”, “Es una diosa para él”.

Pepe Ochoa La confirmación de la propia Pampita sobre su reconciliación. Instagram Pampita volvió con su expareja tras un mes de separación La separación entre Pampita y Martín Pepa se conoció el pasado 21 de julio, cuando llevaban apenas ocho meses de relación. El encargado de dar la primicia fue Gustavo Méndez a través de Mujeres Argentinas (El Trece).

Ángel de Brito compartió la fecha exacta del distanciamiento en sus historias de Instagram. “Pampita separada desde el 9/7”, escribió el periodista sobre fondo negro. A los pocos días, la modelo viajó a Ibiza por trabajo y a su regreso habló con varios cronistas que la esperaron en el aeropuerto. Allí se refirió a las dificultades que trae las relaciones a distancia y los motivos de su separación: “Había que viajar todos los meses, yo viajé todos los meses. A veces funciona y a veces no”. A su vez, en ese momento, Carolina respondió a cómo vive esta etapa de soltería en donde, según dijo, recibió varias propuestas de hombres: “Cuando estoy soltera llama mucha gente, escribe mucha gente y en el medio hay gente interesante”. "Te escriben muchos, pero ¿respondiste alguno?“, indagó uno de los noteros. ”¡Y uno responde!“, afirmó.