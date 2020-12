La profética "Contagio" tendrá una secuela

Una de las películas más proféticas de la última década fue “Contagio”, de Steven Soderbergh, que en 2011 imaginó un mundo sometido a una pandemia no muy diferente de la que sobrevino nueve años más tarde. Soderbergh acaba de dar un reportaje al podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, donde dijo que él y el guionista de “Contagio”, Scott Z. Burns, están trabajando en una secuela de aquel film, pero ahora con todos los elementos reales, no imaginarios, de lo que produjo la pandemia en el mundo. El cineasta definió a esa secuela como “espiritual”, con lo que quería decir que no seguirá estrictamente la línea argumental de la primera, ni reflejará literalmente la vida con el covid-19, sino que el espíritu que animó al film original se prolongará en el nuevo. “Estamos trabajando con Scott Burns en un nuevo proyecto”, dijo Soderbergh. “Se trata de una especie de secuela filosófica de ‘Contagio’, en un contexto diferente”. El director lo comparó con volver a observar a sus protagonistas pero radicalmente modificados, sometidos a una experiencia devastadora.