Para leer en vacaciones: novelas de dos premios Nobel

Ahora ya se sabe que “La vegetariana” no es la historia de una mujer que adopta ese régimen de comidas que es “una actitud y un estilo de vida”, sino de una que desea volverse un vegetal . Eso no es algo planeado, es algo que avanza en ella a partir de decisiones suyas que provocan en los que la rodean enfrentamientos e imposiciones cada vez más violentas.

Yeong-hye es una ama de casa de Seúl que trabaja en transcribir diálogos en los globos de los comics. Su marido, Chong, está conforme porque es una mujer común que no se destaca en nada. Chong, empleado destacado, posee la arrogancia de un palurdo. El sometimiento de su esposa le permite superar su oculto complejo de inferioridad. Lo único que le molesta es que no use corpiño. Una noche se despierta y ella no está en la cama. La encuentra tirando carne de la heladera a la basura. Le explica: “he tenido un sueño”. Un sueño gore (y de tradición oriental de lo sobrenatural). Se vio atrapada en un matadero, bañada en sangre. A partir de ahí decide no volver a comer carne. Eso provoca choques. Chong pide ayuda a la familia de Yeong-hye. La violencia estalla hasta la ferocidad, y ella termina encerrada en un psiquiátrico. Es la primera parte del tríptico compuesto por “La vegetariana”, “La mancha mongólica” y “Los árboles en llamas”.