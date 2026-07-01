HBO Max suma un nuevo spin-off de The Big Bang Theory: cuándo se estrena Stuart no logra salvar el universo

La plataforma debuta en julio una serie protagonizada por Stuart Bloom, que combinará humor, ciencia ficción y un viaje por el multiverso.

El universo de The Big Bang Theory vuelve a expandirse con una nueva producción centrada en uno de sus personajes más queridos.

Después de Young Sheldon y Georgie & Mandy's First Marriage, el universo de The Big Bang Theory vuelve a crecer con una nueva producción . HBO Max estrenará, el 23 de julio de 2026, Stuart no logra salvar el universo (Stuart Fails to Save the Universe), una serie que pone por primera vez a Stuart Bloom como protagonista absoluto de la historia. La temporada estará compuesta por 10 episodios , que se lanzarán con frecuencia semanal.

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La ficción recupera a varios personajes secundarios de la comedia original , pero cambia completamente el tono de la franquicia. En esta oportunidad, el relato mezcla el humor característico de The Big Bang Theory, con elementos de ciencia ficción, aventuras y viajes entre universos paralelos , una apuesta inédita dentro de la saga creada por Chuck Lorre y Bill Prady .

La historia comienza cuando Stuart Bloom , el dueño de la histórica tienda Comic Center, rompe accidentalmente un dispositivo desarrollado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter . Ese incidente provoca un colapso del multiverso y desencadena una cadena de acontecimientos que amenaza con alterar la realidad.

Stuart deberá intentar reparar el desastre acompañado por algunos viejos conocidos del universo de The Big Bang Theory. Durante la misión aparecerán distintas versiones alternativas de personajes ya conocidos por los fanáticos de la sitcom original. El tráiler anticipa que varias figuras clásicas podrían regresar mediante estas realidades paralelas, aunque HBO Max mantiene en reserva la identidad de muchos de esos cameos.

El nuevo spin-off fue creado por Chuck Lorre , Bill Prady y Zak Penn , guionista conocido por su trabajo en películas de superhéroes y ciencia ficción. La participación de Penn explica el fuerte giro hacia un tono mucho más fantástico que el de las producciones anteriores.

El propio Chuck Lorre explicó durante la presentación del proyecto que buscaba salir de la estructura clásica de la sitcom y experimentar con un formato diferente.

La serie también contará con música original compuesta por Danny Elfman, reconocido por su trabajo en películas de Tim Burton, Batman, Spider-Man y numerosas producciones de Hollywood.

Reparto de Stuart no logra salvar el universo

Kevin Sussman

Lauren Lapkus

Brian Posehn

John Ross Bowie

Ryan Cartwright

Josh Brener

Tommy Walker

Trailer de Stuart no logra salvar el universo

El cuarto proyecto del universo de The Big Bang Theory

Con este lanzamiento, la franquicia alcanza su cuarta serie de televisión. El recorrido empezó con The Big Bang Theory, emitida entre 2007 y 2019. Después llegó Young Sheldon, centrada en la infancia de Sheldon Cooper, y posteriormente Georgie & Mandy's First Marriage, enfocada en el hermano mayor del personaje.

Stuart no logra salvar el universo se convierte además en el primer spin-off directo de la serie original ambientado después de los acontecimientos del final de The Big Bang Theory.

La decisión de convertir a Stuart en protagonista responde al crecimiento que tuvo el personaje con el paso de las temporadas. Lo que comenzó como una participación esporádica terminó convirtiéndolo en una de las figuras secundarias más queridas de la comedia.

La serie se estrenará el 23 de julio de 2026 en HBO Max. Ese día estará disponible el primer episodio y luego llegarán nuevos capítulos cada semana hasta completar una temporada de 10 episodios.