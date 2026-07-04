La oferta de películas de terror en las plataformas de streaming sigue creciendo y, cada tanto, aparece un estreno que logra captar la atención tanto de los seguidores del género como de quienes buscan una historia distinta. En ese escenario, una nueva producción comenzó a ganar protagonismo en HBO Max.
La perturbadora película de posesión que es furor en HBO Max y promete enamorar a los fans del terror
Una producción dirigida por un cineasta con experiencia en el género renueva un clásico con una mirada oscura y un despliegue visual impactante.
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Se trata de La momia, la reinterpretación del clásico personaje cinematográfico dirigida por el irlandés Lee Cronin, conocido por su trabajo en Evil Dead Rise. En esta oportunidad, el realizador deja de lado la aventura tradicional para apostar por un relato mucho más cercano al terror sobrenatural y la posesión.
De qué trata La momia de Lee Cronin
La trama sigue la historia de un periodista cuya pequeña hija desaparece en el desierto sin dejar ningún tipo de rastro. Ocho años después de aquel traumático suceso, la familia sufre un fuerte impacto emocional cuando la niña regresa repentinamente a su hogar, abriendo la puerta a una serie de situaciones perturbadoras.
Lo que inicialmente se perfilaba como un milagroso y alegre reencuentro familiar se transforma en una pesadilla viviente a los pocos días de su retorno. Los allegados de la menor comienzan a notar comportamientos extraños y perturbadores, descubriendo de forma gradual que la niña alberga una fuerza antigua y maligna que amenaza con destruir la cordura de todos los integrantes de la casa.
HBO Max: tráiler de La momia de Lee Cronin
HBO Max: elenco de La momia de Lee Cronin
- Jack Reynor
- Laia Costa
- May Calamawy
- Veronica Falcón
- May Elghety