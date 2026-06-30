Dura solo 85 minutos: la divertida comedia romántica de HBO Max ideal para ver hoy

Esta entretenida historia juvenil llena de romance y enredos se esconde en la plataforma y puede ser tu plan para esta noche.

Hoy en día, las plataformas de streaming cuentan con catálogos muy amplios que vuelven complicado el momento de elegir algo para mirar. Pero por suerte HBO Max tiene una solución para eso, ya que, dentro de su gran variedad de contenidos, hay una película del 2023 que tenés que ver si o sí .

Si bien no fue muy comentada, la verdad es que esta comedia de romance juvenil tiene de todo, situaciones incómodas, amores platónicos y hasta esos conflictos típicos de la adolescencia . Además, es perfecta cuando no tenés mucho tiempo, porque es corta y va directo al grano.

La "Lista de los Besos" sigue la historia de Camille, una joven estudiante que está pasando por un momento bastante incómodo cuando un rumor se expande entre sus compañeros. El chico que le gusta corre la voz de que ella no sabe besar , lo que la vuelve el blanco de burlas y una fuerte exposición en redes sociales.

Frente a esa situación, la protagonista decide armar un listado de personas a las que planea besar para demostrar que lo que se dice sobre ella no es cierto. Sin que se dé cuenta, lo que empieza como un plan para limpiar su imagen se transforma en una experiencia mucho más compleja.

A medida que Camille avanza con su plan, tanto los prejuicios que tiene la gente sobre ella, como los que tiene en su mente ponen en juego su autoestima, sus relaciones y hasta la forma en la que se percibe a sí misma.

HBO Max: tráiler de La lista de los besos

HBO Max: elenco de La lista de los besos