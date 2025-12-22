"Párense de Manos 3" batió un récord en el streaming nacional: cuántos espectadores tuvo + Seguir en









Lo que comenzó como un proyecto del programa Paren la Mano ha mutado en un fenómeno global.

Los muchachos de "Parén la Mano" celebrando al finalizar la histórica jornada.

La tercera edición del evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, Párense de Mano, no solo llenó el estadio de Huracán sino que pulverizó los registros del streaming regional.

Con una transmisión exclusiva a través de Kick, la velada superó los picos de 620 mil dispositivos conectados en simultáneo que había tenido la edición II, consolidando a la plataforma y al formato como el nuevo estándar del entretenimiento masivo para las audiencias jóvenes.

Finalmente, el evento superó los 750 mil espectadores en simultáneo, una cifra récord para este tipo de transmisiones.

El impacto de la jornada del sábado dejó cifras que compiten directamente con el rating de la televisión abierta, posicionando al stream entre los contenidos más vistos del planeta durante su emisión.

La elección de Kick como plataforma de transmisión fue estratégica y los resultados validaron la apuesta:

Audiencia orgánica: Desde el primer campanazo, el contador de usuarios mostró un crecimiento sostenido, impulsado por el interés en los combates de figuras como Willy Banks, Gabino Silva y los herederos de Monzón y Bonavena.

Liderazgo mundial: El evento logró colocar a la Argentina en la cima del ranking global de la plataforma, demostrando que el ecosistema digital local posee una capacidad de convocatoria sin fronteras. Embed - Paren La Mano on Instagram: "Gracias a todos por acompañarnos una vez más, la tercera. Lo vivido es increíble." View this post on Instagram El éxito en redes de Párense de Manos Si el Ducó fue el escenario físico y Kick el digital, las redes sociales funcionaron como la caja de resonancia que multiplicó el alcance: en plataformas como X (anteriormente Twitter), los hashtags oficiales dominaron las tendencias durante más de ocho horas. Del mismo modo, TikTok e Instagram se inundaron de clips con los mejores momentos, reacciones en tiempo real y los ingresos cinematográficos de los boxeadores, garantizando que el evento siguiera generando conversación mucho después de terminada la pelea final. Este éxito rotundo de Párense de Manos reafirma que el streaming ha dejado de ser una alternativa para convertirse en el jugador principal de las grandes ligas del espectáculo. Con una producción de alta calidad y números de audiencia propios de un mundial, el evento marca un hito en la forma de producir y consumir contenidos en 2025.

