Subastan en EEUU el manuscrito original del discurso "I Have a Dream', de Martin Luther King + Agregar ámbito en









El documento es la única versión final manuscrita conocida del discurso, se espera que la venta sea superior a los diez millones de dólares.

El manuscrito del discurso histórico sale a subasta.

El manuscrito original del famoso discurso "I have a dream" ("Tengo un sueño") de Martin Luther King, pronunciado el 28 de agosto de 1963 por el referente de los derechos civiles en las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., será ofrecido a la venta en enero por Christie's con un precio estimado superior a los diez millones de dólares.

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El documento es la única versión final manuscrita conocida del discurso, y la estimación de Christie's lo sitúa entre aquellos reservados anteriormente para copias extremadamente raras de los documentos sobre los que se fundó la democracia estadounidense.

La historia detrás del manuscrito que se creía perdido El manuscrito, que se creía perdido durante más de sesenta años, ha reaparecido en el cajón del escritorio de Edward T. Clayton, antiguo colaborador de King. Lo vende su viuda, Xernona Clayton, quien donará las ganancias al King Center en Atlanta y a otras iniciativas filantrópicas de su elección.

El manuscrito de siete páginas, escrito a mano con tinta azul y aún marcado en la esquina superior izquierda con la huella de un clip oxidado, es un documento de apariencia modesta, pero de extraordinario valor histórico.

"Cuando vi estas páginas por primera vez y me di cuenta de lo que eran, quedé asombrado", dijo Peter Klarnet, especialista en manuscritos de Christie's. "Es un tesoro de la historia estadounidense. Es emocionante contemplarlo. Al leerlo, uno se siente como si estuviera allí, junto al Dr. King, viéndolo escribirlo y editarlo en tiempo real. Captura un momento que literalmente cambió el rumbo de nuestra nación y lo hace muy real y muy humano. Es un honor y un privilegio que Christie's tenga la oportunidad de presentarlo al mundo".

Cabe destacar que el borrador original no incluye las icónicas palabras "Tengo un sueño", que el Dr. King añadió espontáneamente durante su discurso el día de la marcha.