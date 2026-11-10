La actriz Julia Garner habló sobre el estado de la película biográfica de Madonna: "Cambia a cada hora" + Agregar ámbito en









La película sobre la Reina del Pop, anunciada originalmente en 2020, lleva varios años en desarrollo.

La actriz fue confirmada para el papel hace años. Redes

Julia Garner dio una actualización ambigua sobre la película biográfica de Madonna, que lleva mucho tiempo retrasada y que ha avanzado poco desde su anuncio en 2020.

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Durante una reciente entrevista con la cadena CBS, le preguntaron a la actriz sobre el estado de la película, a lo que respondió: “No lo sé. Cambia a cada hora, en cierto modo”. “No depende de mí. Obviamente, me encantaría que la película se hiciera. Pero también siento que, pase lo que pase, hice una gran amiga”, continuó. “Adoro a Madonna. Creo que es increíble”.

Madonna y los idas y vueltas detrás de su película biográfica La última actualización que Garner dio sobre la película biográfica fue en julio de 2025, cuando participó como invitada en el podcast “SmartLess” y les dijo a los presentadores Will Arnett, Sean Hayes y Jason Bateman que aún tenía previsto interpretar a la siete veces ganadora del Grammy en la película. “Se supone que eso todavía va a suceder”, dijo Garner, añadiendo que es “una gran fan de Madonna” y que “creció escuchando” su música. También les aseguró a los fans que “todo lo bueno… lleva mucho tiempo”, refiriéndose al retraso de la película.

En 2023, el portal Variety informó que la película se había cancelado antes de la gira mundial de Madonna y que Universal Pictures la suspendería indefinidamente. En 2022 se confirmó que Garner consiguió el papel tras un riguroso proceso que incluyó un intenso entrenamiento de canto y baile. Se rumoreaba que Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young y Bebe Rexha también habían sido consideradas para el papel.

La propia estrella del pop iba a dirigir la película, mientras que, según se informó, Diablo Cody (cuyas sesiones de escritura fueron ampliamente difundidas en las redes sociales) y Cressida Wilson escribieron dos guiones diferentes.

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