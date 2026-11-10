Roger Waters podría volver a Brasil y dar un show en la toma de posesión de Lula da Silva + Agregar ámbito en









La primera dama, Janja Lula da Silva, está a cargo de la organización del programa cultural del evento. Waters fue uno de los artistas internacionales que llamó a votar por el presidente electo.

La presencia del ex Pink Floyd es uno de los deseos de los organizadores.

El gobierno federal de Brasil está trabajando para celebrar una toma de posesión presidencial sin precedentes para el inicio del nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, programada para el 5 de enero de 2027 en Brasilia. Los organizadores también están considerando la posibilidad de traer un artista musical internacional a la Explanada de los Ministerios, y entre los nombres que barajan se encuentra el de Roger Waters.

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La primera dama, Janja Lula da Silva, está a cargo de la organización del programa cultural del evento. También decidirá qué representantes del público acompañarán al presidente en el tradicional ascenso por la rampa del Palacio de Planalto.

El Partido de los Trabajadores (PT) espera congregar a más de 500.000 personas en la capital federal. Para facilitar la presencia de caravanas provenientes de diferentes regiones del país, el partido tiene previsto solicitar al Gobierno del Distrito Federal espacios públicos que puedan servir como alojamiento.

Roger Waters es uno de los artistas que se están considerando Uno de los nombres que se barajan en el Palacio Presidencial para el programa musical es el de Roger Waters, el músico británico y uno de los fundadores de Pink Floyd.

Conocido por sus ideas políticas, Waters es admirador de Lula y fue uno de los tantos artistas que llamó a votar por él. En un video publicado en la red social X, acompañado por la etiqueta "#LulaAbriuOSigiloFlavioArregou" (Lula ha levantado el secreto bancario; Flávio ha dado marcha atrás) y dirigido también a la cuenta oficial de Lula, Roger Waters cuestionó los vínculos de Bolsonaro con Washington y acusó a sectores de la derecha de pretender apropiarse de los recursos naturales de Brasil.

"Es un hombre honesto que ha trabajado para ustedes toda su vida. Deberían dejarlo seguir trabajando para ustedes", afirmó Waters en relación a Lula. A pesar de la posibilidad de una actuación internacional, los funcionarios gubernamentales argumentan que el programa debería incluir una atracción brasileña. La decisión sobre el aspecto cultural recae en Janja. La elección del artista debe formar parte de los preparativos para la ceremonia, cuyo objetivo es reunir a los partidarios del presidente, representantes de movimientos sociales y delegaciones de diferentes estados.