El actor y escritor británico David Walliams fue acusado de conducta sexual inapropiada

David Walliams , estrella de los programas Little Britain y Britain's Got Talent , fue señalado como la celebridad británica en el centro de las acusaciones de actividad sexual abusiva con niñas y mujeres jóvenes .

Walliams, de 55 años, luchó para impedir que ITV News y The Guardian publicaran una investigación conjunta sobre su comportamiento, argumentando que podría llevarlo al suicidio, pero la semana pasada perdió su solicitud de una orden judicial.

ITV News y The Guardian han publicado sus conclusiones, basadas en conversaciones con más de 100 fuentes, entre ellas amigos, compañeros, exparejas y familiares de Walliams.

Las mujeres acusan a Walliams de usar su fama para aprovecharse de mujeres de tan solo 15 años , contactándolas a través de su trabajo, incluso en Britain's Got Talent , para acosarlas con fines sexuales.

En un comunicado a ITV News, Walliams negó todas las acusaciones en su contra. Para evitar la publicación de la noticia, los abogados de Walliams revelaron que este había intentado suicidarse en dos ocasiones a causa de dichas acusaciones.

“No soy un depredador sexual… No he infringido la ley”, dijo Walliams. “Me duele profundamente que algunas de las mujeres que conocí hace diez o veinte años ahora hayan expresado dolor o enojo hacia mí”.

Continuó: "Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que a veces actué sin consideración hacia otras personas con las que tuve relaciones sexuales ocasionales… Me doy cuenta de que no siempre tuve en cuenta los sentimientos de los demás. Eso es algo que lamento. Y si bien un desequilibrio de poder es inevitable cuando una de las partes es famosa, abusar de ese poder es algo completamente distinto, y es algo que jamás hice".

Las acusaciones contra David Walliams

Una mujer identificada como Jade declaró a ITV News y The Guardian que Walliams se puso en contacto con ella en MySpace en 2007 después de que ella comentara una foto. Jade tenía 15 años en ese momento, mientras que Walliams rondaba los 30 y protagonizaba la serie Little Britain .

Tras conocerse en una cafetería de Soho, Jade acusó a Walliams de invitarla a su casa, donde supuestamente la besó y la tocó. «Me levantó la blusa, me chupó el pecho y luego intentó meterme la mano en los pantalones. Fue entonces cuando me aparté y le dije que no. Tenía una erección en ese momento», declaró. Walliams negó rotundamente haber tenido contacto sexual con Jade.

Una segunda mujer, identificada como Alex, alegó haber mantenido relaciones sexuales consensuales con Walliams dos años después de conocerlo en un evento para fans de Little Britain en 2004, cuando ella tenía 15 años. Alex afirmó que Walliams la había manipulado, alegando que el comediante la llamó días después de su primer encuentro y se ofreció a ayudarla a conseguir experiencia laboral en la industria.

Tras mantenerse en contacto, Alex afirmó haber tenido relaciones sexuales con Walliams cuando tenía 17 años, acusándolo de no haber usado preservativo. «Nunca dije que no, pero me sentí incapaz de decir nada o de tener control en esa situación una vez que estuve con él», añadió. Walliams declaró a ITV News que recordaba haber usado preservativo y que Alex tenía 18 años cuando tuvieron relaciones sexuales.

Una tercera mujer, identificada como Sarah, declaró haber conocido a Walliams durante la grabación de Britain's Got Talent, después de que él hubiera estado comunicándose por internet con una amiga suya. Walliams la invitó personalmente al programa de la noche siguiente, cuando Sarah tenía 18 años, y la invitó a cenar a su hotel antes. Dos semanas después, Sarah y una amiga fueron a su casa, donde ella lo acusó de tocarle la pierna e intentar besarla. Walliams negó haber tenido contacto sexual con Sarah.

No es la primera vez que Walliams es acusado de mala conducta. HarperCollins rescindió el contrato con el autor y detuvo la publicación de su catálogo anterior tras las acusaciones sobre su comportamiento publicadas en The Daily Telegraph.

Walliams es una figura consolidada en la televisión británica y en el extranjero, tras haber creado y coprotagonizado Little Britain con Matt Lucas en la década de 2000. Han intentado revivir la comedia de la BBC e incluso hablaron con Netflix sobre una nueva temporada en 2020.

Walliams ha aparecido en series como Doctor Who y la adaptación de Agatha Christie Partners in Crime, y ha tenido papeles en películas como Murder Mystery y Stardust.