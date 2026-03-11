Paulo Londra fue padre por tercera vez y presentó a su hija Justina en redes

El cantante cordobés anunció el nacimiento junto a su pareja Martina Quetglas a través de Instagram. La beba llegó al mundo el lunes 9 de marzo y se suma a la familia del artista.

El cantante Paulo Londra fue padre por tercera vez luego del nacimiento de Justina , la hija que tuvo junto a Martina Quetglas , y compartió la noticia este miércoles en redes sociales tras tomarse algunos días de intimidad con su pareja luego del parto ocurrido el pasado lunes.

Aunque la pequeña nació el 9 de marzo , la pareja decidió esperar unos días antes de hacer público el anuncio y compartir el momento con sus seguidores.

Fue Martina Quetglas quien publicó en redes sociales una imagen del instante del parto , en la que se observa el primer abrazo de los tres . “ 9 de marzo 2026 ”, escribió la joven para acompañar la postal y dejar registrada la fecha del nacimiento.

Por su parte, el intérprete de “Adán y Eva” también expresó su emoción y le dedicó un mensaje a su pareja, a quien conoce desde la época del colegio . “Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada ”, escribió el artista en sus historias de Instagram.

El músico también aprovechó sus redes para agradecer al equipo médico que los acompañó durante el parto . “ Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reina Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, destacó.

Con la llegada de Justina, Londra amplía su familia, ya que el cantante es padre de Isabella Naomi, nacida en julio de 2020, y de Francisca, nacida en 2022, ambas fruto de su relación anterior con Rocío Moreno.

Cabe recordar que en junio de 2025, el cantante le propuso matrimonio a Quetglas después de tres años de relación. El momento ocurrió durante unas vacaciones en Ibiza, donde el artista decidió dar el paso y formalizar el vínculo.

“Te amo reina, sos la mujer de mi vida. Siempre juntos con Dios, intentando ser mejores todos los días. Te admiro y amo mucho”, expresó entonces Londra.

Tras el nuevo anuncio, los seguidores del artista inundaron las redes sociales con mensajes de felicitaciones, mientras el cantante atraviesa un presente personal y profesional muy positivo.