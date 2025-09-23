Paulo Londra batió un nuevo récord en YouTube y confirma el sold out de su gira 2025







El cantante cordobés sigue girando por el mundo.

Paulo Londra palpita un cierre de año exitoso luego de haber vivido diferentes hitos en su carrera. Comenzando por su triunfal regreso a los escenarios de Buenos Aires, donde el Movistar Arena fue testigo de dos shows únicos que marcaron uno de los momentos más especiales para él y sus fanáticos que esperaron mucho tiempo este suceso. Continuando por su gira internacional, visitó importantes recintos en España, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia y Ecuador con entradas agotadas.

En Ecuador, vivió tres noches memorables en ciudades como Quito, donde todos los presentes vivieron dos shows emotivos en el emblemático Coliseo Rumiñahui y luego pasó por otro gran venue, el Coliseo Voltaire donde llevó a cabo la última noche en el país consolidando un triple sold out convocando a una multitud en una experiencia audiovisual cautivadora en la que repasó sus más grandes éxitos de siempre y su actual EP “Versus” que marcó su anhelada vuelta a sus raíces abriendo su corazón.

Ahora, Paulo Londra palpita lo que será su último show del año en casa. Allí reunirá a sus fanáticos en el Quality Arena de Córdoba el día 29 de noviembre con entradas agotadas. Para esta fecha, el artista se prepara para un concierto muy significativo y emotivo, cerrando un 2025 cargado de momentos sumamente especiales para su vida.

El récord de Paulo Londra en YouTube En medio de su gira por Latinoamérica, el artista volvió a marcar un hito más en su carrera que se encuentra en un ascenso imparable convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visitas en su canal de YouTube con tan solo 113 videos. En Argentina, es el segundo cantante en conseguir este hito, posicionándose detrás de Bizarrap.

En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del Lollapalooza Argentina compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional. Paulo Londra Tour 2025 ESPAÑA 25.04 - Palau Sant Jordi - Barcelona SOLD OUT

27.04 - Movistar Arena - Madrid SOLD OUT MÉXICO 02.05 - Auditorio Banamex - Monterrey SOLD OUT

03.05 - Auditorio Banamex - Monterrey SOLD OUT

07.05 - Auditorio Telmex - Guadalajara SOLD OUT

09.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México SOLD OUT

10.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México SOLD OUT ARGENTINA 07.06 - Movistar Arena - Buenos Aires SOLD OUT

08.06 - Movistar Arena - Buenos Aires SOLD OUT COSTA RICA 23.08 - Parque Viva - San José SOLD OUT GUATEMALA 27.08 - Salón 6 Parque de la Ciudad - Guatemala SOLD OUT PERÚ 29.08 - Costa 21 - Lima SOLD OUT

31.08 - Jardín de la Cerveza - Arequipa SOLD OUT CHILE 09.09 - Movistar Arena, Santiago de Chile COLOMBIA 13.09 - Festival Cordillera, Bogotá ECUADOR 16.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito SOLD OUT

17.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito SOLD OUT

18.09 - Coliseo Voltaire, Guayaquil SOLD OUT ARGENTINA 29.11 - Quality Arena, Córdoba SOLD OUT 2026 ARGENTINA Marzo 2026 - Lollapalooza - Buenos Aires URUGUAY 16.04 - Antel Arena, Montevideo PARAGUAY 18.04 - Puerto de Asunción, Asunción COLOMBIA 08.08 - Movistar Arena - Bogotá ¡NUEVA FECHA!