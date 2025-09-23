Paulo Londra palpita un cierre de año exitoso luego de haber vivido diferentes hitos en su carrera. Comenzando por su triunfal regreso a los escenarios de Buenos Aires, donde el Movistar Arena fue testigo de dos shows únicos que marcaron uno de los momentos más especiales para él y sus fanáticos que esperaron mucho tiempo este suceso. Continuando por su gira internacional, visitó importantes recintos en España, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia y Ecuador con entradas agotadas.
Paulo Londra batió un nuevo récord en YouTube y confirma el sold out de su gira 2025
En Ecuador, vivió tres noches memorables en ciudades como Quito, donde todos los presentes vivieron dos shows emotivos en el emblemático Coliseo Rumiñahui y luego pasó por otro gran venue, el Coliseo Voltaire.
-
H1 - Atypical, la serie de Netflix que fue furor en su estreno y refleja el autismo desde otro punto de vista
-
La formula de Chuck Norris para una vida activa a los 85 años
En Ecuador, vivió tres noches memorables en ciudades como Quito, donde todos los presentes vivieron dos shows emotivos en el emblemático Coliseo Rumiñahui y luego pasó por otro gran venue, el Coliseo Voltaire donde llevó a cabo la última noche en el país consolidando un triple sold out convocando a una multitud en una experiencia audiovisual cautivadora en la que repasó sus más grandes éxitos de siempre y su actual EP “Versus” que marcó su anhelada vuelta a sus raíces abriendo su corazón.
Ahora, Paulo Londra palpita lo que será su último show del año en casa. Allí reunirá a sus fanáticos en el Quality Arena de Córdoba el día 29 de noviembre con entradas agotadas. Para esta fecha, el artista se prepara para un concierto muy significativo y emotivo, cerrando un 2025 cargado de momentos sumamente especiales para su vida.
El récord de Paulo Londra en YouTube
En medio de su gira por Latinoamérica, el artista volvió a marcar un hito más en su carrera que se encuentra en un ascenso imparable convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visitas en su canal de YouTube con tan solo 113 videos. En Argentina, es el segundo cantante en conseguir este hito, posicionándose detrás de Bizarrap.
En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del Lollapalooza Argentina compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.
Paulo Londra Tour 2025
ESPAÑA
- 25.04 - Palau Sant Jordi - Barcelona SOLD OUT
- 27.04 - Movistar Arena - Madrid SOLD OUT
MÉXICO
- 02.05 - Auditorio Banamex - Monterrey SOLD OUT
- 03.05 - Auditorio Banamex - Monterrey SOLD OUT
- 07.05 - Auditorio Telmex - Guadalajara SOLD OUT
- 09.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México SOLD OUT
- 10.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México SOLD OUT
ARGENTINA
- 07.06 - Movistar Arena - Buenos Aires SOLD OUT
- 08.06 - Movistar Arena - Buenos Aires SOLD OUT
COSTA RICA
- 23.08 - Parque Viva - San José SOLD OUT
GUATEMALA
- 27.08 - Salón 6 Parque de la Ciudad - Guatemala SOLD OUT
PERÚ
- 29.08 - Costa 21 - Lima SOLD OUT
- 31.08 - Jardín de la Cerveza - Arequipa SOLD OUT
CHILE
- 09.09 - Movistar Arena, Santiago de Chile
COLOMBIA
- 13.09 - Festival Cordillera, Bogotá
ECUADOR
- 16.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito SOLD OUT
- 17.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito SOLD OUT
- 18.09 - Coliseo Voltaire, Guayaquil SOLD OUT
ARGENTINA
- 29.11 - Quality Arena, Córdoba SOLD OUT
2026
ARGENTINA
- Marzo 2026 - Lollapalooza - Buenos Aires
URUGUAY
- 16.04 - Antel Arena, Montevideo
PARAGUAY
- 18.04 - Puerto de Asunción, Asunción
COLOMBIA
- 08.08 - Movistar Arena - Bogotá ¡NUEVA FECHA!
- Temas
- Paulo Londra
- YouTube
Dejá tu comentario