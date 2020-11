Esteban Lamothe: "Estirarle la vida a una persona a cualquier precio es algo que hay que hablar"

Periodista: ¿Conocías la historia Marie Vázquez antes de filmar la película?

Esteban Lamothe: No, conocí la historia gracias a que me llegó el proyecto.

P.: ¿Tuviste contacto con la familia o los amigos de Marie antes o durante el rodaje?

E.L.: Sí, con Sebastián Corona, fui a visitarlo a su casa. Estoy muy agradecido; es un chabón de primera, me abrió las puertas de su casa y para mí estar con él y ver la casa donde él vivió con Marie y con Nippur fue revelador y muy inspirador. No por el hecho de que lo vi o para imitarlo, sino porque pude sentir. Charlando me di cuenta que habíamos estado juntos, sin querer, en una misma sala, viendo una retrospectiva en el primer BAFICI hace 20 años, también en algún recital. Sentí que eran gente muy cercana, tanto Sebastián como María.

el cuaderno de tomy.mp4 La película se estrena el 24 de noviembre en Netflix Netflix

P.: ¿Cómo impactó en vos esta historia, que es real?

E.L.: Creo que tanto la muerte como el cáncer son muy populares. Todos conocemos a alguien que tiene, tuvo o falleció de cáncer. Y la muerte, porque lo único seguro es que nos vamos a morir todos, lo que pasa es que cuando nos dicen que nos vamos a morir pareciera algo extraño, sorprendente, que te paraliza y te llena de miedo. No es que me haga el canchero, porque si mañana me dicen que me voy a morir seguramante lo primero que me va a pasar es eso, porque soy occidental y pienso así. Creo que la película viene, por lo menos, a empezar a hablar de algunas cuestiones que nos dan miedo y nos paralizan.

P.: Uno de los ejes de la historia de Marie es el aceptar la muerte como parte de la vida y desterrar, por ejemplo, eufemismos como “larga enfermedad” para referirse al cáncer.

E.L.: La película plantea poder elegir, poder tomar decisiones, poder repensar la medicina tradicional. Me parece que estirarle la vida a una persona a cualquier precio es algo que hay que hablar. Que una persona que ya sabe que se va a morir y que ese final es inevitable no pueda decidir de qué manera se muere me parece que es algo que se tiene que charlar. En ese sentido la peli toca algo que es muy popular porque es algo que nos atraviesa a todos.

P.: Marie dio a conocer su historia en Twitter cuando transitaba sus últimos días de vida. ¿Cómo te llevás vos con las redes sociales?

E.L.: Me llevo bien, lo único que lamento es dedicarles tanto tiempo. A veces las uso para trabajar, a veces para promocionar algo, pero la mayoría de las veces estoy mirando cosas que no quiero mirar. Me parece que la única persona del mundo que le ganó a Twitter y lo aplastó fue María ‘Marie’ Vázquez. Ella agarró esa red social y la usó, la fagocitó, la exprimió. Logró mandar un mensaje a través de una cosa que en general está hecha para atacar. Twitter es un personaje importante en la película, te diría que hay cuatro protagonistas: María, Tomy, Fede y Twitter.

P.: Teniendo en cuenta el gran protagonismo de Twitter en la película y el debate que la misma plantea alrededor de la muerte digna, ¿cómo creés que se va a tratar el tema en la red social luego del estreno?

E.L.: Les pido por favor a las personas serias de este país que si van a debatir sobre la muerte digna no lo hagan en Twitter. Cualquier tema tan delicado como éste no es para Twitter. Todo el mundo puede discutirlo pero no ahí, donde no tiene un buen destino.

P.: Mencionás que Marie fue la única persona que le ganó a Twitter, ¿a qué atribuís este “triunfo”?

E.L.: Pongámoslo en términos metafóricos: cuando a vos te corre un perro podés quedarte paralizada, podés correr o podés darte vuelta y correr hacia el perro, o sea, enfrentar al miedo. Me parece que lo que ella hizo fue eso, dijo ‘yo no voy a estar corriendo con este miedo atrás, que me está carcomiendo, lo voy a mirar a los ojos y voy a ir directo’. Esa metáfora me sirvió para entender la actitud de María.

El_cuaderno_de_Tomy_00222002.jpg Valeria Bertuccelli junto a Julián Sorín

P.: ¿Cómo fue trabajar con Julián Sorin, nieto de Carlos Sorín, director de la película?

E.L.: Es como jugar con Maradona. Actué con varios nenes y nunca es fácil, pero él hizo todo. Es el nieto de Carlos Sorín y el hijo de Nico Sorín y Lula Bertoldi, unos papás que son un 100. Es un amor, inteligente, sensible. Pasa algo medio mágico con el nene en la película, le da un nivel de verdad que ponía la vara muy alta, todo tenía que ser tan de verdad como él.