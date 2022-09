"Priscilla" de Sofia Coppola será protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi

El estudio A24 distribuirá el proyecto en Estados Unidos, con Vision Distribution a cargo de la distribución en Italia, donde luego se convertirá en una exclusiva de Sky. Stage 6 Films/Sony Pictures International Releasing distribuirán en el resto del mundo.

“Priscilla” marca la tercera colaboración entre Coppola y A24, después de “On the Rocks” y “The Bling Ring”. El estudio y la hija de Francis Ford Coppola también están desarrollando una adaptación en serie de "The Custom of the Country" de Edith Wharton.

Para el proyecto, Coppola también volverá a formar equipo con sus colaboradores de toda la vida, incluido el director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de vestuario Stacey Battat, la editora Sarah Flack y la diseñadora de producción Tamara Deverell.

Además de escribir y dirigir la película, Coppola también produce el proyecto junto a Youree Henley, Lorenzo Mieli de The Apartment, a Fremantle Company y American Zoetrope. La producción está financiada por The Apartment y Stage 6 Films de Sony.

Elordi y Spaeny son las últimas estrellas en interpretar a Elvis y Priscilla Presley en la pantalla. En “Elvis” de este año, un drama musical biográfico de Warner Bros., Austin Butler y Olivia DeJonge asumieron los papeles.