Picante cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán: "¿No fuiste infiel?"

La versión de García Moritán sobre su separación de Pampita

“Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero la realidad es importante que hay que ponerle foco a la violentísima operación política que yo recibí”, denunció el ahora exmarido de Pampita. Ahí estaría el origen de su ruptura.

“Se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia, se metió con mi trabajo. Uno no termina de dimensionar. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que yo estaba recibiendo”, expresó.

Mirtha no quedó conforme con la respuesta y volvió a insistir con el tema. “Pensé que era interesante saber por qué ocurrió todo esto. Vos lo das vuelta y lo mezclás con la política. No tiene nada que ver”, subrayó.

Las carpetas de García Moritán

El exmarido de Pampita insistió con la versión de la persecución política. “Le voy a pedir a Joaquín, mi asistente que me alcance las carpetas que las tengo en el bolso porque te las voy a dejar a vos, Franco (Mercuriali, periodista), que por ahí te interesa más que a Mirtha que, claramente, no le interesa mi paso por la administración pública”, afirmó.

“¿De qué son las carpetas? No me traigas cosas raras”, interrumpió Mirtha. “Es el balance de mi ONG, la causa de Catamarca que demostró que era una falacia total, lo de los ñoquis que demuestra el absurdo de la operación que me hicieron”, contestó Moritán.

“No me traigas cosas raras a la mesa. No, no, no. Yo te traje para que me cuentes. ¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto", contestó Mirtha. Claramente, no le creyó.