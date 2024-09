Se conocieron cuáles son las causas de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán

Los rumores que giran en torno a la separación de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán parecen indicar que no hay vuelta atrás. Ayer Moritán dejó la casa de Barrio Parque .

“ Es definitivo. Están con abogados. Todavía están viviendo bajo el mismo techo, no es tan fácil la separación. Él, teóricamente, a ella no le perdonaría la cantidad de horas trabajadas, que es un atrevido porque, del 100% de lo que gastan en esa vivienda, el 90% lo pone ella y él un 10%”, comenzó diciendo Yanina Latorre.

Y siguió: “Sí, hay infidelidades, voy a contar alguna, pero, sobre todo, voy a ahondar en una. Pampita se fue enterando, pero a ella no le joden las infidelidades; o sea, no es que no le joden, pero lo que más le afecta es la imagen de ella que se está arruinando por él. Los hechos de corrupción, los 384 nombramientos y que parece que lo quieren echar antes de fin de año...”.