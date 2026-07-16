Tiene solo 1.000 habitantes y dos nombres: el pueblito de Buenos Aires que tenés que visitar + Agregar ámbito en









Este destino conserva una curiosidad histórica, mantiene intacta su esencia ferroviaria y ofrece un plan distinto muy cerca de la Capital.

Este pueblo es perfecto para una escapada de fin de semana llena de paz y buena comida. Magnific

A menos de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe una localidad pintoresca llena de calles tranquilas, construcciones antiguas y una identidad muy particular. Su historia de debe al auge del ferrocarril y, con el regreso del servicio de pasajeros, volvió a atraer a quienes buscan una escapada de fin de semana.

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Además de su encanto rural y su reconocida propuesta gastronómica, este destino esconde una curiosidad que lo diferencia del resto. Además de su nombre oficial, la localidad convive con otro nombre que todavía puede verse en la estación ferroviaria desde hace décadas.

Con apenas 1.000 habitantes, la localidad conserva una identidad difícil de igualar. Gentileza - Facebook Dónde se ubica Cortínez Cortínez pertenece al partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 10 kilómetros de la ciudad de Luján, sobre la Ruta Nacional 7. La localidad cuenta con 1.000 habitantes y nació en 1888, cuando el entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico llegó a la zona y favoreció el crecimiento del asentamiento. Desde ese momento, la estación se convirtió en el eje de la vida social y económica del pueblo.

Uno de los datos más llamativos tiene que ver con su nombre, ya que oficialmente el municipio reconoce la denominación Cortínez, escrita con z y en homenaje al abogado y economista sanjuanino Segundo Santiago Cortínez. Pero, la estación ferroviaria todavía tiene el cartel con la inscripción "Cortines", escrita con s, una diferencia que generó debates entre vecinos y visitantes por años.

Esta localidad demuestra que todavía existen destinos donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Gentileza - Revista Veintitres Qué se puede hacer en Cortínez La principal propuesta de Cortínez pasa por disfrutar de la paz y tranquilidad de un típico pueblo bonaerense. Su casco urbano está lleno de casas bajas, árboles añosos y edificios que recuerdan la época de mayor actividad ferroviaria. Uno de los lugares más concurridos es el boulevard Dr. Muñiz, donde funcionan antiguos almacenes, viviendas restauradas y establecimientos gastronómicos especializados en cocina de campo.

El restaurante Don Obayca es el más conocido, siendo uno de los referentes gastronómicos de la localidad para quienes buscan sabores típicos de la provincia. El pueblo celebra todos los años la Fiesta del Asado con Cuero, evento en el que participan instituciones tradicionalistas y el Municipio de Luján, con espectáculos folklóricos, propuestas culturales y comidas regionales. Para quienes prefieren actividades al aire libre, los alrededores ofrecen estancias, quintas y amplios espacios verdes perfectos para caminar, descansar o compartir un fin de semana lejos de la ciudad. Además, al estar tan cerca de Luján, permite completar la visita con un recorrido por la Basílica Nacional, museos y otros atractivos históricos de la ciudad. Este pueblo pintoresco es perfecto para una escapada de fin de semana. Magnific Cómo ir hasta Cortínez Existen dos alternativas sencillas para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires. La primera opción es el tren de la línea San Martín, que conecta Retiro con Junín y vuelve a detenerse en Cortínez. Por el otro lado, quienes prefieran viajar en auto deben tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 7 y seguir hasta el acceso señalizado al pueblo. El trayecto demanda alrededor de 1 hora y 20 minutos, según las condiciones del tránsito.