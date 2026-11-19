El lunes pasado, Pattinson fue anunciado como el nuevo James Bond, tras meses de especulación, superando a la competencia de Jacob Elordi, Jack Lowden, Callum Turner, Josh O'Connor y Nicolas Hoult.

Pierce Brosnan compartió un mensaje en sus redes sociales dando la bienvenida a Robert Pattinson a su nuevo papel como James Bond , y diciéndole que hará un trabajo "magnífico".

El lunes pasado, Pattinson fue anunciado como el nuevo James Bond , tras meses de especulación, superando a la competencia de Jacob Elordi, Jack Lowden, Callum Turner, Josh O'Connor y Nicolas Hoult.

La nueva película de Bond será la primera desde que Amazon se hizo cargo de la franquicia el pasado mes de febrero, y estará dirigida por Denis Villeneuve , director de Dune, con un guion escrito por Steven Knight , creador de Peaky Blinders .

Con este fichaje, Pattinson se convierte en el octavo actor en interpretar al icónico agente británico, sucediendo a Daniel Craig , quien se despidió de Bond en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

Brosnan, quien interpretó a Bond entre 1995 y 2002, dio su visto bueno a la elección de Pattinson para el papel y ha compartido un emotivo mensaje en Instagram deseándole lo mejor.

"Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond", escribió, compartiendo una foto promocional del actor. "Vas a estar magnífico".

“Guardo muy buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos haciendo Remember Me”, añadió Brosnan, refiriéndose a la película de 2010 en la que ambos actuaron. “Ha sido un placer verte crear una obra tan extraordinaria y verte progresar cada vez más. Disfruta del camino. Un abrazo, Pierce.”

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Brosnan es el segundo antiguo actor de Bond en mostrar su apoyo a Pattinson tras la noticia de su fichaje, después de que George Lazenby, quien interpretó el papel en Al servicio secreto de Su Majestad de 1969 , también compartiera un mensaje.

“He oído que han anunciado al nuevo James Bond @007… Robert, bienvenido al club más exclusivo del mundo”, dijo en X. “Pero recuerda disfrutar. A ver si tienes un momento de ‘esto nunca le pasó al otro’. Un saludo, George xx”.

A little bit about how it feels to be cast as the new James Bond @007... pic.twitter.com/JSmS6pqAQg — George Lazenby (@lazenbyofficial) November 18, 2026

Tras anunciarse su fichaje, Pattinson comentó: "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo".