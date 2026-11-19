Don Omar, el Rey del Reggaeton recorrerá 13 países con 18 presentaciones durante 2027. Argentina forma parte de “The Last King World Tour” y la cita será el 23 de octubre del próximo año en el Estadio Vélez.
Don Omar vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show
Después de una larga espera, una de las figuras más influyentes y trascendentales de la música urbana, se prepara para reencontrarse con sus millones de seguidores en la región.
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Después de una larga espera, una de las figuras más influyentes y trascendentales de la música urbana, se prepara para reencontrarse con sus millones de seguidores en la región como parte de su esperada gira internacional.
Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Don Omar
La preventa de entradas está disponible desde hoy jueves 19 de noviembre, a las 10:00 a.m a través de donomar.com.
Precios de las entradas para el show de Don Omar en Argentina
- The Kingdom Vip $1.000.000 + SC
- Campo Delantero $210.000 + SC
- Platea Pref. Norte y Sur $230.000 + SC
- Platea Norte y Sur $180.000 + SC
- Platea Alta Norte y Sur $150.000 + SC
- Campo General $95.000 + SC
El regreso del artista puertorriqueño a Latinoamérica marcará uno de los momentos más esperados de su recorrido internacional, con una agenda de 18 presentaciones en 13 países, llevando su música a escenarios de Sudamérica, Centroamérica y México durante octubre y noviembre de 2027.
"Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro", expresó Don Omar a través de sus redes sociales, compartiendo la emoción de volver a encontrarse con el público latinoamericano que ha acompañado su trayectoria a lo largo de los años.
El recorrido latinoamericano comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay, y continuará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Posteriormente, llegará a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, donde concluirá esta etapa de la gira el 28 de noviembre.
Con una trayectoria que ha marcado generaciones y ha redefinido la música urbana a nivel mundial, Don Omar se prepara para llevar nuevamente al escenario los grandes éxitos que forman parte de la historia del Reggaeton, en un espectáculo que celebrará su legado musical y la conexión inquebrantable con sus seguidores.