A través de sus redes sociales, Fabbiani compartió un mensaje en el que destacó el acompañamiento que recibió la familia durante las últimas horas.

La conductora Mariana Fabbiani agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la operación de su marido, Mariano Chihade , que fue intervenido quirúrgicamente en el Instituto Fleni por una imagen nodular detectada en el cerebro, y expresó: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará” .

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A través de sus redes sociales, Fabbiani compartió un mensaje en el que destacó el acompañamiento que recibió la familia durante las últimas horas: “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”.

La conductora, que también publicó una imagen de la Virgen Desatanudos, cerró su mensaje con un pedido a sus seguidores para que acompañen al productor con buenos deseos en medio de su recuperación.

Chihade fue operado este miércoles en la sede Belgrano de Fleni, donde había ingresado el martes para realizarse estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Según el parte médico difundido posteriormente, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

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El primer comunicado de la institución había informado que Chihade se encontraba clínicamente estable y que sería sometido a una cirugía, mientras se completaban los estudios y evaluaciones correspondientes.

El productor es fundador de Mandarina Contenidos, empresa responsable de distintos ciclos televisivos, y está casado con Fabbiani, con quien tiene dos hijos.

Un amor nacido en los pasillos de la TV

Fabbiani y Chihade se conocieron en 2006, cuando compartían el día a día en América: ella se encontraba al frente de RSM (Resumen de los Medios) y él cumplía funciones gerenciales en la emisora. Aquel punto de partida llegó poco después de que la conductora cerrara una etapa clave al divorciarse de Gastón Portal, su pareja durante diez años, con quien se había casado en 2003.

Con los años, el aspecto afectivo y el profesional se fusionaron. Mediante Mandarina, la productora que encabeza Chihade, gestaron varios de los formatos más importantes de la carrera televisiva de Fabbiani, como El diario de Mariana y Mamushka.

Fabianni y Chiahadi son padres de Matilda (2010) y Máximo (2014).