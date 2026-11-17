Pattinson fue confirmado por Amazon MGM como el nuevo agente 007 en la futura película dirigida por Denis Villeneuve.

Brad Pitt aseguró que le encantaría interpretar a un villano en la saga James Bond tras la elección de Robert Pattinson como el nuevo 007.

En el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth , el ganador del Oscar se enteró del nuevo papel de Pattinson durante una entrevista con el portal Extra, y compartió que le encantaría interpretar a un villano de Bond junto a la estrella de Primetime .

“¿No te has enterado de que Robert es el próximo James Bond?”, le preguntó Terri Seymour a Pitt, quien exclamó: “¿Es cierto?”.

“Hoy estuve trabajando, pero ¿saben qué? Me encanta esta idea”, compartió Pitt. “Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus decisiones. Creo que es un verdadero crack”.

Cuando Seymour preguntó si los fans podrían imaginarse alguna vez a Pitt en una película de Bond como villano, el actor guiñó un ojo a la cámara, dirigiéndose directamente a Pattinson y al director Denis Villeneuve. “¿Sabes qué? Me gustaría hacerlo. Me apuntaría”, dijo Pitt sonriendo. “Quiero decir, mi amigo Javier [Bardem] lo hizo muy bien. Son zapatos altos, pero me los pondría, sí”.

Bardem interpretó al villano Raoul Silva en la película de Bond de 2012, Skyfall, junto a Daniel Craig, quien finalizó su etapa como Bond tras el estreno de la 25ª película de la franquicia, Sin tiempo para morir, en 2021. Desde entonces, han circulado rumores sobre quién asumiría el papel, y los informes de casting se han intensificado en los últimos meses .

La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond

Pattinson, que trabajó con Villeneuve en la próxima película Dune: Parte Tres, fue uno de los cinco finalistas para el papel, entre los que, según se informa, también se encontraban Callum Turner, Nicholas Hoult, Josh O'Connor y Jack Lowden.

Tras las pruebas de pantalla y las audiciones, Amazon MGM Studios anunció finalmente el lunes que Pattinson interpretará a Bond.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida”, compartió el actor en un comunicado, señalando que estaba “profundamente agradecido” por la “confianza que el estudio ha depositado en mí”.

Añadió: "Decir que este puesto es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy sumamente entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo".

Pattinson, que actualmente interpreta al justiciero enmascarado en la franquicia The Batman de Matt Reeves, sigue los pasos de Daniel Craig, así como de los icónicos 007 Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.